Nuevo video de Christian Nodal desata burlas por un detalle que lo vincula con su pasado

El cantante Christian Nodal vuelve a tendencia tras el lanzamiento de su nuevo tema “Un vals”, estrenado el pasado miércoles 9 de abril.

Aunque la canción ha llamado la atención por su posible dedicatoria a su actual pareja, Ángela Aguilar, lo que realmente ha generado debate es la elección de la modelo en el video oficial.

LEA MÁS: Melissa Mora habla de lo difícil que es para ella conocer a alguien y cómo vive su etapa de soltera

Reacciones por la modelo del video

Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar al notar un supuesto parecido de la joven con Cazzu, expareja del artista y también con Ángela Aguilar. Este detalle desató una ola de comentarios que rápidamente se viralizaron.

Christian Nodal sigue dando de qué hablar. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

“La Cazzuangela no existe”, “Mezclaron a las dos”, “Igualita a Cazzu”, “Esa modelo se parece mucho a alguien”, “Cuando se la quieres dedicar a dos”, “Puso a Cazzu de modelo en su video”, fueron algunos de los comentarios en el video publicado en Instagram.

LEA MÁS: Muere Michael Patrick, actor de “Juego de Tronos”, tras luchar contra una enfermedad

La polémica sigue

La situación se da en medio de otros temas que rodean la vida personal del cantante. En los últimos días, ha tomado relevancia la situación migratoria de Inti, hija que tiene con Cazzu.

Según información difundida por Javier Ceriani, la artista habría enfrentado dificultades para gestionar documentos necesarios para viajar con la menor a Estados Unidos, debido a que requería autorización del padre.

Cazzu podría viajar con Inti a Estados Unidos. (Plus Entertainment/Cortesía)

El parecido con Cazzu es increíble, pero tiene el pelo similar a Ángela Aguilar. (Christian Nodal/Instagram)

De acuerdo con estas versiones, el proceso habría avanzado por vía judicial, logrando finalmente la aprobación del permiso, lo que permitiría a la cantante trasladarse con su hija en el marco de su próxima gira.

Un lanzamiento marcado por la conversación digital

El estreno de “Un vals” demuestra cómo la música y la vida personal del artista continúan generando conversación en redes sociales. La elección de la modelo, sumada al contexto personal, ha convertido este lanzamiento en uno de los más comentados.