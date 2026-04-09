Muere Michael Patrick, actor de “Juego de Tronos”, tras luchar contra una enfermedad

El actor Michael Patrick, conocido por su participación en Game of Thrones (Juego de Tronos), falleció el martes 7 de abril, según confirmó su esposa, Naomi Sheehan, mediante un emotivo mensaje.

Su lucha contra la enfermedad

“Fue diagnosticado con enfermedad de la neurona motora el 1 de febrero de 2023. Fue ingresado hace 10 días y recibió cuidados por parte del increíble equipo allí.

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“Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. Las palabras no pueden describir lo destrozados que estamos”, expresó Naomi.

Michael Patrick era un actor irlandés conocido por su papel en Juego de Tronos. (Michael Patrick/Instagram)

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Una carrera marcada por la pasión

Patrick participó en el episodio “The Broken Man”, de la sexta temporada de la exitosa serie, donde interpretó a un salvaje.

Además, formó parte de producciones como “Blue Lights”, “Soft Border Patrol” y “My Left Nut”, y destacó en el teatro.

Según Univisión, a pesar de la enfermedad, continuó trabajando con actitud positiva, dejando huella por su resiliencia.