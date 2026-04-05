Conciertos

Fan canta con Christian Nodal en el escenario y las redes arden contra Ángela Aguilar

Una fan se llevó los aplausos al subir al escenario a cantar con Christian Nodal

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Una fan identificada como Merianyeli vivió un momento inolvidable al subir al escenario para cantar junto con Christian Nodal en Altos de Chavón, República Dominicana.

La joven interpretó la canción “Dime cómo quieres”, sorprendiendo no solo al público, sino también al propio cantante mexicano.

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Reacciones del público y redes sociales

El instante provocó aplausos y gritos entre los espectadores, mientras que en redes sociales se desataron todo tipo de comentarios.

Christian Nodal
"Dime cómo quieres" es interpretada por Christian Nodal y Ángela Aguilar. (Captura de Youtube/Captura de Youtube)

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Algunos usuarios destacaron el talento de Merianyeli, mientras otros aprovecharon la ocasión para criticar a Ángela Aguilar, llegando incluso a mencionar que la canción fue mejor interpretada por la fan que por la cantante.

Christian Nodal posando con Ángela Aguilar.
Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen siendo criticados en redes. (Archivo/Archivo)

“Pues mejor voz que Ángela”, “Y sin esponjas”, “Mejor ella que las esponjas”, “Canta mejor que Ángela”, “Se escucha mejor ella que Ángela” fueron algunos de los comentarios.

Según las imágenes publicadas por los usuarios, la hija de Pepe Aguilar estuvo presente en el evento acompañando a su esposo, ya que él suele incluirla en sus giras.

Este video fue publicado por el periodista Javier Ceriani.
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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