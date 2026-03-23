Conciertos

¿Ángela Aguilar estuvo en Costa Rica? Esto se sabe tras show de Christian Nodal

Ángela Aguilar acompañó a Christian Nodal en Picnic Fest, aunque mantuvo un perfil bajo durante toda la presentación

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Por Yerlin Gómez Izaguirre

Desde el anuncio de que Christian Nodal sería uno de los protagonistas de la segunda fecha de Picnic Fest, surgió una duda entre sus seguidores: si Ángela Aguilar lo acompañaría a Costa Rica, especialmente por la atención mediática que rodea su relación.

Aparición discreta en el evento

Durante el concierto en el Centro de Eventos Pedregal, algunos asistentes lograron captar a la joven a un costado del escenario. Aunque se mantuvo con un perfil bajo, su presencia no pasó desapercibida y generó comentarios en redes sociales.

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Videos y confirmación oficial

En TikTok también circularon videos en los que se afirmaba que la artista estuvo en el evento. Sin embargo, no participó en el escenario ni interpretó “Dime cómo quieres”, tema que Christian Nodal cantó acompañado por el público.

Ángela Aguilar sí estuvo en Costa Rica.
Ángela Aguilar sí estuvo en Costa Rica. (Ángela Aguilar/Instagram)

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Para despejar dudas, La Teja consultó a Migración y Extranjería, entidad que confirmó que Ángela Aguilar ingresó al país el sábado 21 de marzo y salió el domingo 22, lo que valida su presencia durante el espectáculo.

Su visita, aunque discreta, volvió a colocar a la pareja en el centro de la conversación digital.

El creador de contenido Maikel Show compartió esta imagen de Ángela Aguilar en Costa Rica.
El creador de contenido Maikel Show compartió esta imagen de Ángela Aguilar en Costa Rica. (Maikell Show/TikTok)
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Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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