Ericka Morera dejó con la boca abierta a un colombiano y hasta le hizo una comparación

La periodista y creadora de contenido Ericka Morera volvió a captar la atención, pero esta vez desde Colombia, donde ha compartido diversas experiencias de su viaje, especialmente desde Cartagena, un destino reconocido por su atractivo turístico.

El comentario que llamó la atención

En uno de sus videos, grabado en un hotel, un colaborador del lugar elogió la belleza de las ticas tras verla.

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“Qué bueno verlas aquí en nuestro hotel en Colombia. No sabía que en Costa Rica había tantas mujeres hermosas como ustedes, se parecen a las mujeres hermosas de Colombia, a las paisas”, mencionó el extranjero.

Ericka Morera anda recorriendo lugares increíbles en Colombia. (Instagram)

Ericka respondió que en Costa Rica hay muchas mujeres lindas y le consultó si las paisas son las más hermosas de Colombia, a lo que él respondió afirmativamente.

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“Voy a tener que ir a visitar Costa Rica”, expresó el colaborador del hotel.

Ericka Morera está disfrutando de los rayos del sol. (Ericka Morera/Instagram)

Las imágenes que ha compartido muestran la belleza del país sudamericano. (Ericka Morera/Instagram)

Disfrutando de Cartagena

Durante su estancia, Morera ha mostrado distintos momentos de su recorrido, destacando las playas y el ambiente de Cartagena, un destino que continúa conquistando a quienes lo visitan por su belleza y hospitalidad.