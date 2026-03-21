Elías Alvarado pasó una congoja en vivo en Telenoticias

El periodista Elías Alvarado pasó por un inesperado momento de congoja durante un pase en vivo en la edición meridiana de Telenoticias de este sábado.

Elías Alvarado destaca a Nueva York como corresponsal de Telenoticias. (Instagram Elías Alvarado/Instagram Elías Alvarado)

Todo iba bien… hasta que se trabó

Alvarado informaba sobre las últimas noticias relacionadas con la extradición de Celso Gamboa, cuando de pronto se le “enredó la lengua” en plena transmisión.

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El comunicador recibió el pase de su compañera Yessenia Alvarado y comenzó con normalidad, pero al intentar decir “exmagistrado”, la situación cambió.

Primero dijo “exmagistrario” y, al tratar de corregirse, le costó pronunciar correctamente la palabra.

“Perdón”, expresó con calma.

Esto le pasó a Elías Alvarado este sábado en vivo en Telenoticias

Profesional ante todo

A pesar del incómodo momento, Elías mantuvo la compostura y continuó con el reporte sin mayores complicaciones.

El periodista se encuentra en Estados Unidos como corresponsal del noticiero, por lo que le correspondía informar sobre la primera noche de Gamboa en una prisión de Texas.

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Un caso histórico

La cobertura forma parte de un hecho sin precedentes en Costa Rica: la extradición de ciudadanos para enfrentar procesos judiciales en el extranjero.

Celso Gamboa y Edwin López fueron entregados este viernes a oficiales de la DEA.

Ambos enfrentarán cargos por narcotráfico en Estados Unidos.