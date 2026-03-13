Elías Alvarado recibió inesperada sorpresa de dos ticas que fueron a conocerlo hasta Nueva York

Elías Alvarado, corresponsal de Telenoticias en Nueva York, estaba que no podía creer que le llevaran queso Turrialba desde Costa Rica. (redes/Instagram)

El periodista Elías Alvarado vivió un momento muy especial en Nueva York gracias a dos ticas que llegaron hasta allá con un regalo que lo hizo sentir como en casa.

Resulta que dos vecinas de La Trinidad de Moravia, identificadas como doña Eugenia y Nela, andaban de paseo por la llamada Gran Manzana y aprovecharon el viaje para cumplir un objetivo muy claro: conocer al corresponsal de Telenoticias.

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Pero las señoras no llegaron con las manos vacías. Para sorpresa del periodista, le llevaron dos presentes muy ticos: un pedazo de queso Turrialba y una bolsa de jalea.

Elías no podía creer el detalle, ya que desde que se fue a vivir a Estados Unidos no había vuelto a probar un queso como ese, por lo que el regalo lo transportó inmediatamente a Costa Rica.

Elías Alvarado no se aguantó las ganas de probar el queso

Quien también quedó encantado con el regalo fue su hijo Saúl, quien tenía mucha curiosidad por saber cómo sabía el famoso queso tico.

“¿A qué sabrá el queso de Costa Rica?”, se preguntaba el pequeño antes de probarlo, mientras su papá disfrutaba del sabor que tanto extrañaba.

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Alvarado hizo un video al momento de probar el queso cuando llegó a su casa y le hizo la boca agua a más de un tico que vive en el extranjero y que lo sigue, pues su esposa, Tania Mata, le hizo tortillas palmeadas para que lo desgustara mejor.

Saúl, el hijo de Elías Alvarado, era el más deseoso de probar a qué sabía el queso de Costa Rica. (redes/Instagram)

Eso sí, muchos también se preguntaban cómo hizo la señora para pasar semejante pedazo de queso en el aeropuerto y que no se lo quitaran.