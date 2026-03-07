Ignacio Santos cumple 64 años y así lo sorprendió Nancy Dobles

Ignacio Santos celebra este viernes 6 de marzo un día muy especial y su pareja, la presentadora Nancy Dobles, no dejó pasar la fecha sin dedicarle un detalle lleno de amor.

El exdirector de Telenoticias llegó a sus 64 años rodeado del cariño de sus seres más cercanos, entre ellos la figura del programa matutino de canal 7, Buen día.

Ignacio Santos y Nancy Dobles tienen más de 15 años juntos. (Instagram/Instagram)

Dobles, quien mantiene una relación con Santos desde hace casi 20 años, sorprendió al periodista con un mensaje romántico y muy especial que compartió públicamente en sus redes sociales.

“Feliz cumpleaños a un ser humano maravilloso. Te amo, Manolito”, escribió la presentadora junto a una fotografía que publicó en Instagram, en la que ambos aparecen muy cariñosos y evidencian el gran amor que los une.

Nancy Dobles dedicó romántico mensaje al cumpleañero, Ignacio Santos. (Instagram/Instagram)

El “perrhijo” también apareció en la celebración

En otra historia, Nancy compartió una imagen de Santos junto a Benny Santos Dobles, el querido “perrhijo” de la pareja, y añadió otro mensaje cargado de cariño: “Te amamos”.

El cumpleaños del comunicador llega a pocos días de un momento muy significativo en su vida, pues recientemente se despidió de la televisión tras una larga trayectoria.

Fue el 17 de febrero cuando el periodista anunció su retiro de Teletica y de Telenoticias, luego de acogerse a su jubilación.

Ignacio Santos junto a su perrhijo Benny. (Instagram/Instagram)

Desde La Teja le deseamos a don Ignacio mucha salud y felicidad en este nuevo año de vida. El amor, por lo visto en el mensaje de Nancy Dobles, no le faltará.