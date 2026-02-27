Ignacio Santos puso fin a su paso por Teletica con una histórica frase y lo celebrará en bar josefino

Ignacio Santos y Armando González iniciaron su programa "Malas compañías" en el 2017 en Teletica radio. (Mayela López)

“Lo que llamamos el comienzo es a menudo el final, y hacer un final es hacer un comienzo”.

Con esta frase se despidió Ignacio Santos de su paso por Teletica, al anunciar este 27 de febrero el último programa al aire de Malas compañías, espacio que durante nueve años produjo y condujo junto a su colega y amigo Armando González en Teletica Radio.

Visiblemente emocionado, Santos explicó que su salida se da tras haber renunciado recientemente (el 17 de febrero) a la dirección de Telenoticias y a ¿Quién quiere ser millonario?.

“Renuncié para comenzar otra etapa en vida”, expresó para después citar la frase del poeta T. S. Eliot, con la que quiso recalcar que más que un final será el comienzo de una nueva vida.

Durante el programa, ambos comunicadores repasaron la historia del espacio y coincidieron en que jamás imaginaron que el proyecto se extendería por casi una década.

“Cuando decidimos comenzar esta aventura, en abril del 2017, yo no hubiera pensado que iba a durar nueve años”, reconoció Armando.



El exdirector de Telenoticias además mencionó que tras anunciar su retiro ha tenido días cargados de muchos recuerdos y encuentros bonitos con colegas y amigos.

Hasta anunció que en unos días irá al bar La Bohemia, en San José, para seguir con las celebraciones.

“Armando es lo que te pasó a ti, lo que me contaste hace un año, de que esto del retiro es inmensamente emocionante. O sea, esta semana, como fue en el caso tuyo, el retiro ha sido difícil entre queridísimos colegas que hacía tiempo no veía, entre entrañables compañeros, entre muy buenos amigos, he pasado días inolvidables de almuerzos y de cenas y, por cierto, que es que estabas de viaje, pero yo creo que la semana entrante vamos a cerrar La Bohemia una noche”, le dijo Santos a su colega y amigo entre risas.

González le recalcó que esa idea es un “gran comienzo” para una nueva etapa.

Gratos recuerdos y muchas anécdotas

Además, recordaron algunos de los momentos más emblemáticos del programa, entre ellos entrevistas políticas intensas y series especiales que dejaron huella en la audiencia.

“Hicimos programas biográficos, como los de Franklin Chang; series históricas, entrevistas polémicas y conversaciones profundas, como deben ser las buenas entrevistas”, señaló González.

“Yo creo que podemos cerrar este capítulo con mucha satisfacción”, agregó.

Tras despedirse de su programa Malas compañías, Ignacio Santos puso fin a su paso por Teletica. (Composición VIVA EXCLUSIVA/Composición VIVA EXCLUSIVA)

Fueron más de 2200 programas que hemos hecho Armando y yo de Malas compañias desde el 17 de abril de 2017″. — Ignacio Santos, periodista

Para Santos fueron nueve años “formidables” en el que asegura conoció gente “maravillosa”.

Ambos coincidieron en que Malas compañías fue un espacio construido desde el compromiso y la rebeldía.

“No nacimos en cuna de oro, nacimos en cuna de compromiso y rebeldía y el compromiso y la rebeldía no permite quedarse quieto, por eso yo no dudo de verdad que esto sea un comienzo”, mencionó González.

El cierre también estuvo marcado por el agradecimiento a la audiencia y al equipo de la radio que los acompañó todas las mañanas.

“Gracias a quienes nos escucharon todas estas mañanas, por su fidelidad, su cariño y también por su criticidad, que siempre es bienvenida”, expresaron.

“Feliz día, un fuerte abrazo”, fueron las últimas palabras de Santos en Teletica radio.