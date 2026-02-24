¿Más cambios en Teletica? Heredera de canal 7 habría insinuado el próximo gran ajuste de la televisora

María Jesús “Chuza” Prada, heredera de Teletica, habría insinuado el próximo gran ajuste que haría la televisora en los siguientes días, como réplica a la salida de Ignacio Santos del canal y la elección de Rodolfo González como nuevo director de Telenoticias.

Un misterioso mensaje en redes sociales despertó los rumores sobre posibles movimientos internos en canal 7, específicamente en el programa 7 Días.

María Jesús Prada habría insinuado un cambio clave en Teletica en los próximos días. Fotografía: Instagram María Jesús Prada. (Instagram/Instagram)

El mensaje que encendió las especulaciones

Chuza dedicó una publicación en Instagram a la periodista Stefanía Colombari, actual figura del equipo periodístico de 7 Días, con un mensaje que muchos interpretaron como un adelanto de nuevos nombramientos.

“Nada se compara con la alegría de ver a alguien que uno quiere crecer y prosperar en su oficio”, escribió María Jesús junto a una fotografía de Colombari en un set de transmisión.

El comentario generó inmediatamente preguntas entre seguidores y televidentes, quienes comenzaron a especular si Stefanía asumiría nuevas funciones dentro del canal.

Stefanía Colombari es parte del equipo de 7 Días. Fotografía: Instagram Stefanía Colombari. (Instagram/Instagram)

¿Reemplazo en 7 Días?

Colombari es la reportera con más años en 7 Días e incluso ha presentado el programa en varias ocasiones. Por eso, muchos consideran que podría ser la elegida para reemplazar a Rodolfo González, quien ahora asumirá la dirección de Telenoticias.

La teoría cobró más fuerza con la respuesta de la periodista a la publicación.

“Te quiero muchísimo, mi Chuz. Muchas gracias por tanto cariño y años compartidos. Es un honor para mí hacer carrera en esta maravillosa empresa”, afirmó Colombari tras percatarse del gesto de Prada.

Las palabras sobre crecimiento y orgullo avivaron aún más los rumores sobre un eventual anuncio oficial.

Silencio oficial en Teletica

Ante las especulaciones, La Teja envió consultas a Teletica para confirmar si habrá cambios en 7 Días; sin embargo, al cierre de esta nota, Mario Nájera, gerente de Voz Institucional, y Bernal Fonseca, del área de comunicación, no han respondido.

Una periodista con reconocimiento internacional

Stefanía Colombari es una de las periodistas más destacadas del canal y suma importantes reconocimientos por su labor.

María Jesús Prada dedicó este misterioso mensaje a Stefanía Colombari y así reaccionó la periodista. ¿Se vienen cambios en 7 Días? Fotografía: Instagram Stefanía Colombari. (Instagram/Instagram)

En 2023 ganó un premio Emmy en la categoría Informativo por el documental Niños hacia la tierra prometida, que abordó la problemática de la migración infantil. En ese proyecto fue reportera, productora y guionista, compartiendo créditos con el productor Michael Mora y el editor Ignacio Fernández.

Su trayectoria y experiencia la colocan como una figura sólida dentro de la televisora, lo que hace aún más creíbles los rumores sobre un posible ascenso.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de la especulación, pero el mensaje de la heredera de Teletica dejó claro que podrían venir movimientos importantes en la casa televisiva.