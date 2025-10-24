Periodista de Teletica dejó impresionado al diputado Ariel Robles con pregunta que le hizo

La periodista de Teletica, Stefanía Colombari, sorprendió al diputado y candidato presidencial Ariel Robles con una pregunta directa y elegante sobre un tema delicado: la izquierda política y sus líderes.

LEA MÁS: Periodista tica es nominada a los premios Emmy

El momento ocurrió durante la transmisión de su nuevo programa Sepamos ser libres, que se estrenó esta semana en Teletica Radio.

Stefanía Colombari es periodista de 7 Días. Fotografía: Archivo LT. (Instagram)

La pregunta que llamó la atención

Colombari quiso conocer la postura de Robles, aspirante a la Presidencia de la República en las Elecciones Generales 2026, sobre figuras de la izquierda.

“¿Cuáles líderes de izquierda, en este momento, o figuras que representan la izquierda, usted, digamos, rechaza por sus acciones y con cuáles se identifica o cuáles admira?”, preguntó la periodista.

LEA MÁS: Periodista de canal 7 lleva días paseando en un país que está en guerra

El congresista agradeció el cuestionamiento y destacó la forma en que se le planteó.

“Agradezco mucho esa pregunta y la forma tan elegante que me la ha hecho. Es la primera vez que me preguntan de una forma tan elegante este tema”, respondió Ariel Robles.

La pregunta de la periodista de Teletica que impresionó a Ariel Robles

La respuesta de Robles

El político aseguró que hay ciertos líderes de izquierda con los que no se identifica y dejó claro que no permitiría que ciertas situaciones ocurran en Costa Rica:

“Realmente rechazo y no me quiero parecer en nada y nunca permitiría que pase porque estoy seguro que si viviera en Venezuela sería oposición y posiblemente estaría exiliado o en la cárcel, lo tengo clarísimo, igual en Nicaragua”, afirmó Robles.

Además, comentó que suele bromear sobre el tema porque, según él, ya no resulta innovador discutirlo.

Sobre “Sepamos ser libres”

Sepamos ser libres es un espacio político de temporada creado por Teletica para promover un voto informado entre los ciudadanos.

“Es una propuesta que busca poner a la ciudadanía en el centro del debate público y fortalecer la oferta informativa del medio”, indicó Teletica.

Stefanía Colombari es parte del equipo de "Sepamos ser libres", el nuevo programa de Teletica Radio. Fotografía: Instagram Stefanía Colombari. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Periodista de Teletica honra a su papá con emotivo mensaje a 4 años de su muerte

El programa se transmite de lunes a viernes a las 8 p. m. por Teletica Radio, y también se puede ver en canal 7.2 y TD Más 2.