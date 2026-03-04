Farándula

El detalle de Édgar Silva con Ignacio Santos en el estreno de ¿Quién quiere ser millonario?

Ignacio Santos condujo las nueve temporadas previas del programa de Teletica, pero desistió continuar en la nueva entrega tras su retiro de Telenoticias

Por Manuel Herrera

Édgar Silva, nuevo presentador de ¿Quién quiere ser millonario? (QQSM), tuvo un lindo gesto con Ignacio Santos durante el estreno de la décima temporada del programa, que el exdirector de Telenoticias condujo durante nueve años.

Santos desistió de continuar en el formato el pasado 17 de febrero, el mismo día que comunicó al aire su retiro de Telenoticias y posteriormente de todos los proyectos que lo vinculaban a Teletica.

Édgar Silva
Édgar Silva en su primer programa como presentador de ¿Quién quiere ser millonario? (Captura/Captura)

El mensaje en pleno estreno

Édgar fue el “salvatandas” de la televisora para esta producción y debutó este martes al frente del espacio. En medio del programa, aprovechó para dedicarle unas palabras a don Ignacio.

El gesto se dio luego de que la producción emitiera un resumen de la temporada pasada del concurso.

“Saludos a Ignacio (Santos), quien por nueve temporadas dirigió y consolidó este programa en el gusto del costarricense. Para Ignacio un aplauso, por favor”, dijo Silva a la audiencia.

El público respondió al llamado y el momento fue uno de los más comentados del estreno.

Ignacio Santos presentó ¿Quién quiere ser millonario? durante 9 años.

Un cierre simbólico

Curiosamente, el resumen que presentó Teletica de la temporada anterior finalizó con un “muchas gracias” de parte de don Ignacio, instante que muchos televidentes interpretaron como una despedida simbólica del presentador al programa.

Durante nueve años, Santos mostró una faceta distinta a la que el público conoció por 32 años al frente de Telenoticias, consolidando a QQSM como uno de los formatos más queridos de la televisión costarricense.

Con este gesto, Silva marcó el inicio de su etapa en el concurso reconociendo el legado de su antecesor.

