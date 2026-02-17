Elías Alvarado reaccionó de manera muy sentida al adiós de Ignacio Santos

Elías Alvarado compartió este mensaje tras conocerse la salida de Ignacio Santos de Telenoticias. (Instagram/Instagram)

La salida de Ignacio Santos de la dirección de Telenoticias sigue provocando reacciones, y uno de los que no guardó silencio fue Elias Alvarado.

LEA MÁS: Así cerró Ignacio Santos el último debate presidencial que presentó en Teletica

El comunicador, quien actualmente reside en Nueva York, Estados Unidos, utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre el adiós del histórico director.

Desde Nueva York, el periodista reaccionó públicamente al adiós de Ignacio Santos. (elías al/elías alvarado)

Alvarado compartió una imagen en la que aparece de espaldas, observando el noticiero en una pantalla, en un gesto que muchos interpretaron como simbólico y cargado de respeto.

Junto a la fotografía escribió un mensaje breve pero contundente: “Gracias por todo, gracias y lo mejor para usted, estimado jefe”.

Con esas palabras dejó clara su postura ante la salida de Santos, sumándose así a las voces que han destacado la trayectoria y el liderazgo del periodista tras más de tres décadas en Teletica.