Ericka Morera envió un mensaje luego de ejercer su voto este domingo

La periodista y creadora de contenido Ericka Morera ejerció su derecho al voto este domingo 1 de febrero.
Con una sonrisa y un estilo fresco, compartió el momento a través de redes sociales.
Un mensaje en favor de la democracia
Morera acompañó su publicación con un mensaje que resaltó el valor de participar en las elecciones.
“Disfrutando de la mejor fiesta de Costa Rica… La democracia. Salgamos a votar", fue el mensaje de la comunicadora a sus seguidores.
Expectativa por los resultados
La jornada electoral se desarrolla bajo condiciones climáticas nubladas y lluviosas. El primer corte de resultados de las Elecciones Presidenciales 2026 está previsto para las 8:45 p.m.