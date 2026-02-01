Ericka Morera envió un mensaje luego de ejercer su voto este domingo

La periodista y creadora de contenido Ericka Morera ejerció su derecho al voto este domingo 1 de febrero.

Con una sonrisa y un estilo fresco, compartió el momento a través de redes sociales.

Un mensaje en favor de la democracia

Morera acompañó su publicación con un mensaje que resaltó el valor de participar en las elecciones.

Ericka Morera acudió a votar este 1 de febrero y compartió el momento en redes. (Captura /Captura de video)

“Disfrutando de la mejor fiesta de Costa Rica… La democracia. Salgamos a votar", fue el mensaje de la comunicadora a sus seguidores.

Expectativa por los resultados

La jornada electoral se desarrolla bajo condiciones climáticas nubladas y lluviosas. El primer corte de resultados de las Elecciones Presidenciales 2026 está previsto para las 8:45 p.m.