Farándula

Ericka Morera envió un mensaje luego de ejercer su voto este domingo

Ericka Morera ejerció su derecho al voto con entusiasmo

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

La periodista y creadora de contenido Ericka Morera ejerció su derecho al voto este domingo 1 de febrero.

Con una sonrisa y un estilo fresco, compartió el momento a través de redes sociales.

LEA MÁS: Omar Cascante se dejó ver como pocas veces junto con su novia este 1.° de febrero

Un mensaje en favor de la democracia

Morera acompañó su publicación con un mensaje que resaltó el valor de participar en las elecciones.

Ericka Morera
Ericka Morera acudió a votar este 1 de febrero y compartió el momento en redes. (Captura /Captura de video)

“Disfrutando de la mejor fiesta de Costa Rica… La democracia. Salgamos a votar", fue el mensaje de la comunicadora a sus seguidores.

LEA MÁS: ¡Qué patriotismo! Viviana Calderón llevó un detalle muy especial a las urnas y conmovió a todos

Expectativa por los resultados

La jornada electoral se desarrolla bajo condiciones climáticas nubladas y lluviosas. El primer corte de resultados de las Elecciones Presidenciales 2026 está previsto para las 8:45 p.m.

Este fue el video compartido por Ericka Morera en sus redes.
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ericka MoreraElecciones presidencialesVotar
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.