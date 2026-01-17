Ericka Morera se reencontró con alguien que la hizo muy feliz en Teletica

Ericka Morera no ocultó su felicidad por el emocionante reencuentro que vivió este viernes con una persona que la marcó positivamente durante su paso por Teletica.

La periodista estuvo vinculada a canal 7 durante el último cuatrimestre del 2025, cuando participó en Mira quién baila, proyecto en el que llegó a la final, aunque no logró quedarse con el primer lugar.

Ericka Morera bailó con Javier Acuña en Mira quién baila. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una pareja que dejó huella en Mira quién baila

En el reality, Morera bailó con Javier Acuña, uno de los bailarines más populares de canal 7, y fue precisamente con el talentoso pelirrojo con quien se dio el esperado reencuentro.

Javier Acuña y su novio, Carlos Blanco, asistieron a una actividad que organizó Keka, al parecer, en su casa, y la exfigura de Repretel no ocultó lo feliz que estaba de tenerlos ahí.

La emoción quedó grabada en Instagram

“Es que cuando yo tengo visitas así”, dijo Ericka, casi cantando, en una historia de Instagram mientras mostraba a la pareja.

Posteriormente, compartió una fotografía junto a Javier, con la que dejó en evidencia la gran amistad que quedó entre ambos tras trabajar juntos en Teletica.

Ericka Morera protagonizó un reencuentro muy especial

Una química que traspasó la pista

La emoción de Ericka por el reencuentro no sorprende, ya que durante el programa siempre se declaró muy feliz de que Javier fuera su pareja de baile en la pista del mediático espacio de canal 7.

Más invitados en la reunión

Además de Ericka, Javier y Carlos, en la actividad también estuvo el novio de la experiodista de Intrusos de la farándula, así como otros invitados que compartieron el agradable encuentro.

