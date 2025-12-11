Ericka Morera evidencia cómo está su relación con Jalé Berahimi tras bronca por logo de salón de belleza

Ericka Morera no dejó ninguna duda de cómo están las cosas entre ella y Jalé Berahimi, a un año y tres meses del polvorín que se armó porque los logos de los salones de belleza de ambas se parecían mucho.

En setiembre del 2024, Mauricio Hoffmann, exesposo de Ericka y socio en el negocio de belleza, le armó bronca a Jalé y hasta amenazó con demandarla por las similitudes entre ambos logos.

Ericka Morera y Jalé Berahimi se reencontraron este miércoles y dejaron clarísimo, de nuevo, que la amistad entre ellas sigue intacta. Fotografía: Instagram Ericka Morera. (Instagram/Instagram)

Aunque el logo del negocio de Berahimi nunca cambió y Mau no habló más sobre si demandó a la exfigura de Repretel o no, la duda que quedó en el aire fue cómo estaban las cosas entre Jalé y Keka, quienes son amiguisímas desde hace años.

El reencuentro que despejó todos los chismes

Hace un año ambas habían dejado claro ese panorama y este miércoles lo volvieron a hacer luego de un reencuentro que protagonizaron las guapas y del que Ericka habló más clarito que el agua.

Hay que recordar que Jalé vive en Inglaterra, por lo que no es fácil que ellas se vean como cuando la expresentadora de Intrusos de la farándula vivía en Costa Rica.

Keka compartió fotos del encuentro, en el que también participaron Zoé, su hija, y Julia, la pequeñita de Berahimi, y mostró que la amistad, el cariño y la admiración entre ellas siguen intactos.

Ericka Morera y Jalé Berahimi tienen 16 años de amistad. Fotografía: Instagram Ericka Morera. (Instagram/Instagram)

El mensaje con el que Ericka apagó cualquier rumor

Pero por si las fotos dejaban alguna duda, la exparticipante de Mira quién baila escribió un mensaje revelador que aplaca cualquier chisme o rumor de supuesta “rivalidad”.

“Más de 16 años… cuántas etapas… y sin duda esta es la mejor: la de ser mamás. Las amo”, escribió Ericka junto a varias fotos del encuentro con su querida amiga y excompañera en Repretel.

Ericka nunca habló del lío del logo

Sobre aquel dilema del logo del salón de belleza, Ericka Morera nunca habló –ni ha querido hablar– públicamente.

Ericka Morera sacó a relucir el montón de años que tiene de ser amiga de Jalé Berahimi. Fotografía: Captura Instagram Ericka Morera. (Instagram/Instagram)

