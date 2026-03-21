Tico almorzó arroz, frijoles, caldito y el último ingrediente que le echó al platillo nadie lo puede creer

El almuerzo tico con un ingrediente inesperado se volvió viral. (captura )

Un joven se volvió viral en redes sociales luego de mostrar el curioso giro que le dio a un tradicional almuerzo tico, un detalle que no pasó desapercibido y que tiene a más de uno opinando y debatiendo.

Joven recibe cientos de comentarios por agregar mango al arroz y los frijoles.

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La usuaria Maely, por medio de TikTok, compartió lo que para muchos es un almuerzo típico: arroz, frijoles y caldito. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el ingrediente inesperado que decidió agregarle (mango verde), lo que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

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El video no tardó en llenarse de comentarios de todo tipo, desde quienes apoyaron la idea hasta quienes no podían creer lo que estaban viendo.

Usuarios reaccionaron con sorpresa en redes sociales. (captura )

La combinación generó debate entre quienes la probarían y quienes no. (captura /captura)

“Cambio mango, por huevo duro”, “Creí que solo yo lo hacía, un huevo duro y queda perfecto”, “Yo pensé que eran chayotes”, “Volví a ver el video pensando que era aguacate”, “Yo entrando a los comentarios esperando ver reacciones de asombro, pero la única sorprendida fui yo”, es parte de lo que escribieron los usuarios.

Y es que en Costa Rica es muy común que al clásico arroz con frijoles se le agreguen distintos acompañamientos como atún, aguacate, huevo o hasta tomate, dependiendo de lo que haya en casa.

Sin embargo, esta particular combinación llamó la atención de muchos, y aunque a algunos les pareció extraño, otros aseguran que podría ser una opción interesante para variar el plato de siempre.