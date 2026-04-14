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Felipe Staiti, de Enanitos Verdes, dio su último show en Costa Rica estando enfermo

Felipe Staiti dio su último concierto en Costa Rica mientras atravesaba un delicado estado de salud

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Por El Universal / México / GDA y Yerlin Gómez Izaguirre

La muerte de Felipe Staiti, integrante y fundador de Enanitos Verdes, ha generado conmoción en la industria musical.

Según reveló su mánager, William Ramírez, al medio El Universal, el artista atravesó complicaciones de salud durante sus últimos días.

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“Hicimos tres shows en el Vive Latino, Irapuato y Los Cabos en el mes de marzo. El 21 de marzo fue el último show en Costa Rica, pero estas presentaciones las hizo con una fiebre intermitente”, expresó al medio internacional.

Felipe Staiti murió a los 64 años.
Felipe Staiti murió a los 64 años. (Felipe Staiti /Instagram)

Enanitos Verdes se presentó en la segunda fecha del Picnic Fest, en el Centro de Eventos Pedregal, como parte de la cartelera internacional, en un show que quedará marcado para siempre en la memoria de sus seguidores.

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Hospitalización y fallecimiento

El representante detalló que el origen de la fiebre nunca fue identificado, lo que complicó su estado de salud. El músico fue hospitalizado el pasado 23 de marzo en Mendoza, Argentina.

“Desde ese día se le hicieron todos los estudios para saber qué le pasó y hasta ahora lo desconozco”, manifestó Ramírez.

Finalmente, el guitarrista falleció el pasado lunes 13 de abril a los 64 años, dejando un legado importante dentro del rock en español.

Picnic 20226, segunda fecha
Enanitos verdes dio un show en Costa Rica el pasado 21 de marzo en Picnic Fest. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Un legado que trasciende

Staiti fue una pieza clave en el desarrollo y éxito de Enanitos Verdes, una de las bandas más representativas del género. Su trabajo marcó a generaciones y consolidó una carrera llena de éxitos.

Antes de su fallecimiento, la agrupación tenía varios proyectos en marcha, incluyendo presentaciones internacionales y la posibilidad de grabar un nuevo álbum con colaboraciones.

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El Universal

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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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