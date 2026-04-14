Luto en el rock: muere Felipe Staiti, de Enanitos Verdes

Falleció Felipe Staiti de los Enanitos Verdes. (AFP/La Nación)

El rock en español está de luto, y es que el guitarrista Felipe Staiti, pieza clave de Enanitos Verdes, falleció este lunes a los 64 años en Mendoza, Argentina.

La noticia sacude fuerte, sobre todo porque la banda ya había sufrido una pérdida irreparable en 2022, cuando murió su vocalista y bajista Marciano Cantero.

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Una pérdida que golpea doble

Staiti no solo era el guitarrista, también fue fundador del grupo y uno de los responsables del sonido que marcó a toda una generación en América Latina.

Tras la muerte de Cantero, el músico decidió seguir adelante con la agrupación e incluso asumir parte de las voces en los conciertos, algo que muchos seguidores valoraron como un esfuerzo por mantener vivo el legado.

Ahora, con su partida, el futuro de Enanitos Verdes queda en el aire.

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Lo que se sabe de su muerte

El artista estaba internado en el Hospital Italiano de Mendoza y falleció el lunes por la tarde.

La noticia fue confirmada por el secretario de Cultura de la provincia, Diego Gareca, quien lo despidió con un mensaje en redes sociales destacando su talento y su aporte a la música.

Según reportó el medio Los Angeles Times, el músico había enfrentado complicaciones de salud en los últimos años, incluyendo una fuerte infección bacteriana que afectó seriamente su estado físico.

Un legado imposible de borrar

Felipe Staiti deja una huella enorme en la música latina. Con Enanitos Verdes fue responsable de éxitos que siguen sonando en radios, fiestas y conciertos.

Uno de ellos es “Lamento boliviano”, tema que recientemente superó las mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en un hito para el rock argentino.

La banda también mantenía una fuerte conexión con Costa Rica y la región, donde se presentaba con frecuencia, incluso en giras compartidas con Hombres G.

Planes que quedaron en pausa

Antes de su muerte, Enanitos Verdes tenía varios proyectos en camino, entre ellos presentaciones internacionales y la idea de grabar un nuevo álbum con colaboraciones.

Incluso, estaba previsto que participaran en un festival en Estados Unidos junto a artistas como Miguel Mateos y Aterciopelados.

Hoy, todo eso queda en pausa tras la partida de uno de sus pilares.