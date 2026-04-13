Karol G rompe Coachella y deja claro quién manda en la música latina

Becky G fue una de las artistas que acompañó a Karol G en el escenario. (CNN en Español /CNN en Español)

Lo que se vivió este fin de semana en Coachella no fue un concierto más. Fue historia pura.

La colombiana Karol G se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el cartel del famoso festival en Indio, California, y lo hizo con un espectáculo que dejó claro por qué está en la cima.

Desde que salió al escenario principal, la artista no se guardó nada: cambios de vestuario, efectos visuales, una puesta en escena ambiciosa y una lista de invitados que puso a vibrar a miles.

Un momento que marca a toda una generación

La colombiana apostó por un show lleno de cambios de vestuario, efectos visuales e invitados. (CNN en Español /CNN en Español)

Karol G hizo historia al convertirse en la primera mujer latina en encabezar Coachella. (CNN en Español /CNN en Español)

Durante el show, Karol G no solo cantó, también habló claro y con emoción.

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“Soy Carolina Giraldo, de Medellín, Colombia, y hoy soy la primera mujer latina en encabezar Coachella. Estoy muy feliz y orgullosa, pero al mismo tiempo se siente tarde”, dijo ante el público, según CNN en español.

La cantante reconoció el camino que abrieron otros artistas latinos antes que ella y dejó un mensaje que conectó con muchos.

Un show con sello latino

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La intérprete llevó al escenario una mezcla de géneros que reflejan su identidad. No solo hubo reguetón, también sorprendió con salsa clásica, mariachis femeninos interpretando “Ese hombre es malo” y hasta un momento en el que apareció montada en una guacamaya gigante animatrónica.

Además, el concierto tuvo invitados de peso. Subieron a la tarima artistas como Becky G, con quien cantó el éxito “Mami”, además de Mariah Angeliq, Wisin y Greg González, guitarrista de Cigarettes After Sex, con quien presentó música nueva.

Un mensaje directo a los latinos

Karol G también aprovechó el momento para enviar un mensaje fuerte a la comunidad latina en Estados Unidos.

La artista habló de orgullo, unidad y resiliencia, e invitó a las personas a no sentirse menos ni esconder sus raíces.

“Quiero que todos se sientan orgullosos de dónde vienen. No se sientan asustados; siéntanse orgullosos. Levanten su bandera”, expresó.

Y esto no se acaba

Por si fuera poco, la historia todavía no termina porque Karol G volverá a subirse como cabeza del festival en el cierre de Coachella el próximo 19 de abril.

Así que si lo del domingo fue grande, lo que viene podría ser todavía más explosivo.