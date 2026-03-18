Reaparece hermana de Karol G tras polémicas revelaciones familiares que salpicaron a la artista

Verónica Giraldo es una de las hermanas de Karol G. (redes so/Verónica Giraldo,)

Luego de varias semanas alejada de las redes sociales, Verónica Giraldo, hermana de la cantante Karol G, volvió a aparecer en Instagram y generó todo tipo de reacciones.

Su regreso se da después de que hiciera públicas delicadas situaciones familiares que sacudieron a sus seguidores. En ese momento, Giraldo aseguró que su familia no es como se muestra públicamente y dejó claro que detrás de la imagen mediática hay una historia complicada.

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Entre sus declaraciones más fuertes, mencionó conflictos con sus padres, a quienes señaló de intentar quitarle a su hija tras una ruptura sentimental. Además, relató episodios de violencia que, según dijo, marcaron su niñez.

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Tras ese episodio, decidió cerrar sus redes sociales por un tiempo. Sin embargo, recientemente reapareció con un mensaje más reflexivo, que muchos interpretan como una señal de calma o posible acercamiento con su familia.

Mensaje de la hermana de Karol G. captura (captura /captura)

“Hay veces nos toca alejarnos por un rato, sentarnos, respirar… para volver más fuertes”, escribió en su publicación, sin hacer referencia directa a las denuncias anteriores.

El mensaje fue suficiente para que sus seguidores reaccionaran de inmediato. Algunos destacaron el tono más tranquilo de sus palabras, mientras que otros siguen atentos a cualquier actualización sobre la situación familiar.

Por ahora, ni Verónica Giraldo, ni la artista han dado nuevas declaraciones públicas sobre lo ocurrido, pero el tema sigue generando conversación en redes.