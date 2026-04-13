Exnovia de Maluma expone con carta en mano lo que vivió con el artista, incluyendo infidelidades

La modelo y actriz Akemi Nakamura, recordada por haber sido pareja de Maluma, volvió a estar en el centro de la conversación tras revelar aspectos de su relación con el artista.

Durante su participación en el reality chileno El Internado, la modelo leyó una carta dirigida al artista, en una dinámica de la producción.

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“Estas palabras que nunca he dicho abiertamente son para Juan Luis (Maluma). Que extraño una relación así que me haga vibrar (en cuanto a lo positivo)”, expresó.

Maluma no se ha pronunciado al respecto. (Maluma/Instagram)

Señalamientos y emociones encontradas

Sin embargo, en el mismo mensaje, Nakamura profundizó en momentos dolorosos que vivió durante la relación.

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“Más allá de las infidelidades, es la falta de agradecimiento y lealtad. El que me ridiculizaras, me humillaras y me pisotearas todo lo que había construido. Igual mereces estar ahí donde estás porque sé todo lo que luchaste por eso. Por eso te admiro”, expresó.

Akemi Nakamura fue clara en su carta. (Akemi Nakamura/Instagram)

Además, dejó claro el impacto emocional que el cantante tuvo en su vida: “También pienso tanto que para mí fuiste todo. En cambio, yo para ti no fui nada”.

Una relación larga y discreta

Según ha contado en varias ocasiones, la relación entre ambos se extendió aproximadamente entre 2010 y 2018, manteniéndose lejos del foco mediático. El vínculo habría finalizado por una infidelidad del artista.

La modelo también mencionó que, cada vez que él la abraza, siente que le “vuelve el alma”, dejando ver la complejidad de sus sentimientos. Hasta ahora, el cantante no ha respondido públicamente a estas declaraciones.