Britney Spears toca fondo y es internada de emergencia

La cantante Britney Spears ingresó a un centro de rehabilitación en Estados Unidos por abuso de sustancias, en medio de un proceso legal que enfrenta tras ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol.

Según reportó el medio TMZ, la decisión fue tomada de manera voluntaria luego de recomendaciones de personas cercanas.

Una decisión tras momentos difíciles

Britney Spears ingresó a rehabilitación en Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes citadas, la artista habría aceptado recibir ayuda tras reconocer su situación.

“Se da cuenta de que tocó fondo”, indicó una persona cercana, en referencia al estado personal de la cantante.

El ingreso se da luego de que Spears fuera arrestada el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, California.

Según el Departamento del Sheriff, fue detenida durante la madrugada y liberada horas después.

Este caso por conducir bajo los efectos del alcohol habría influido en su decisión de iniciar tratamiento.

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Reportes indican que la cantante ha tenido problemas con el consumo de alcohol y medicamentos controlados durante varios años.

Además, personas cercanas aseguran que su familia y especialmente sus hijos han mostrado apoyo en este proceso.

Un proceso de recuperación

La cantante enfrenta un proceso legal por conducir bajo efectos del alcohol. (Cpatura)

El tratamiento no tiene una duración confirmada, aunque este tipo de programas suelen extenderse por al menos 30 días.

El entorno de la artista espera que este paso marque un cambio positivo en su vida personal.