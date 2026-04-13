Christian Nodal confirma que su boda religiosa con Ángela Aguilar fue pospuesta y revela el motivo

Christian Nodal sorprendió al confirmar que su esperada boda religiosa con Ángela Aguilar fue pospuesta.

Durante una entrevista con el periodista Moisés Salce para Telemicro, el artista explicó que la decisión responde a la situación actual en Zacatecas, México.

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“No está planeado nada del álbum con la boda. Son cosas que las tengo por separado. Lo estamos posponiendo por la situación de cómo está México. Queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito casi me explota en el carro”, explicó Nodal.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron de manera civil en 2024. (Instagram)

Un contexto que genera preocupación

La declaración del cantante hace referencia a un hecho reciente que marcó a la pareja. En febrero de este año, ambos estuvieron cerca de un tiroteo ocurrido en Zacatecas, tras un operativo policial en las inmediaciones del rancho de la familia Aguilar.

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Cabe recordar que en 2025 la hija de Pepe Aguilar había anunciado que la boda religiosa se realizaría en mayo, lo que generó gran expectativa entre seguidores y medios.

Ángela Aguilar y Christian Nodal siempre dan de qué hablar. (redes/Instagram)

Amor en medio de la incertidumbre

Más allá de la postergación, Nodal aprovechó el espacio para expresar admiración por su pareja, dejando ver la solidez de la relación pese a las circunstancias.

“Ángela, para mí, le hace todo el honor a su nombre; para mí es un ángel, me ha salvado en tantos aspectos de la vida, me ha llenado de amor, de tanta enseñanza y es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor. Es la única persona que no me ha pedido nada a cambio y me ha entregado todo”, comentó.

La pareja continúa en el centro de la atención mediática, mientras sus seguidores se mantienen atentos a nuevos detalles sobre su boda y proyectos personales.