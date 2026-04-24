(Video) ¡Ay, Ítalo!: Presentador de Buen día sufrió accidente que generó carcajadas de sus compañeras

Ítalo Maarenco terminó siendo el hazme reír en Buen día. (ítalo marenco /ítalo marenco)

El presentador Ítalo Marenco volvió a robarse el show en Buen día, pero esta vez no fue precisamente por lo que tenía planeado.

Todo ocurrió la mañana de este viernes, cuando el equipo del matutino se preparaba para hacer un pase desde un enorme sillón que colocaron en el set. Thais Alfaro y Nancy Dobles empezaron a llamar a sus compañeros para que se sumaran al momento.

Fue entonces cuando Ítalo entró corriendo, listo para sentarse, pero el plan le salió al revés: se resbaló con una alfombra y terminó en el suelo frente a todos.

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El inesperado “pacho” desató las carcajadas inmediatas de sus compañeras, quienes no pudieron disimular la risa al ver la caída.

Ítalo Marenco terminó siendo el hazme reír en Buen día

Aunque Marenco intentó hacer como si nada hubiera pasado, al final no le quedó más que tomarse la situación con humor, como ya es costumbre.

“Él lo trae, lo trae, corre por sus venas. Se nace con un talento o se nace con un talento”, vaciló Natalia Monge, dejando claro que Ítalo tiene un don especial… aunque sea para jalarse tortas en vivo.

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El inesperado momento generó carcajadas en todos los presentes y no dudamos que los televidentes también se murieron de la risa al ver el costalazo que se pegó.

“Por la pura chincaca me di”, mencionó Marenco en medio de las carcajadas.