(Video) Nancy Dobles salvó la tanda en Buen día, vea lo que tuvo que hacer por una sección del programa

Buen día se transmite de lunes a viernes de 8 a 10 a.m. por Teletica. (Instagram/La Nación)

La presentadora Nancy Dobles se pegó una buena carrera este miércoles para evitar que una sección de Buen día se viniera abajo… ¡y terminó salvando la tanda!

Todo estaba listo para la sección de cocina, pero a última hora el chef invitado amaneció enfermo y el plan se cayó por completo, obligando al equipo a reaccionar en cuestión de minutos.

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Según contaron en el programa, a eso de las 6:30 a.m. lograron contactar al chef Julio Carro, quien aceptó el reto y le puso para llegar desde Tres Ríos a La Sabana a tiempo.

Ahí fue donde Nancy entró en acción, pues sin pensarlo dos veces, la puntarenense tuvo que salir corriendo al supermercado a primera hora para conseguir todos los ingredientes necesarios.

Nancy Dobles salvó la tanda en Buen día

Aunque habían anunciado que harían un platillo de Turquía, les tocó cambiar el menú y preparar un platillo japonés, específicamente un pollo teriyaki.

Entre prisas y organización, Nancy logró volver justo a tiempo para que el chef pudiera cocinar y sacar adelante la sección. Hasta le ayudó a picar algunos ingredientes para que todo estuviera listo cuando él llegara.

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Al final, la improvisación y el esfuerzo rindieron frutos, ya que lograron completar sin problema los 10 a 15 minutos de cocina.

Sin duda, una mañana movida que demostró que en televisión en vivo hay que estar listo para todo… incluso para salir corriendo a comprar ingredientes de último momento sino que lo diga Nancy.