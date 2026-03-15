Nancy Dobles mostró como nunca a Ignacio Santos ahora que se retiró de la televisión

Desde que anunció su retiro de la televisión, el periodista Ignacio Santos ha mantenido un perfil muy bajo y prácticamente no se ha sabido de su vida pública. Sin embargo, este sábado su pareja, la presentadora de Buen Día, Nancy Dobles, mostró cómo disfruta el comunicador de sus días de descanso.

Dobles compartió en redes sociales un par de fotografías tomadas durante una escapada a la playa, donde el exdirector de Telenoticias aparece relajado y sonriente.

Ignacio Santos (Instagram/Instagram)

En la primera imagen se observa a Ignacio Santos acompañado de varios amigos, con el mar de fondo, mientras disfrutan de un momento de convivencia durante el paseo.

Pero fue la segunda fotografía la que llamó especialmente la atención de los seguidores de Nancy Dobles.

En ella se ve al periodista sentado solo en una silla frente al mar, sonriendo y disfrutando de la brisa, en una escena que transmite tranquilidad y descanso.

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“Ignacio no tiene redes”

Al compartir las imágenes, Nancy Dobles aclaró que su pareja no tiene presencia en plataformas digitales, razón por la que ella decidió mostrar ese momento de su vida actual.

“Ignacio no tiene redes”, destacó la presentadora al acompañar las fotografías.

Ignacio Santos disfruta de una escapada a la playa tras su retiro de Telenoticias. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Una nueva etapa lejos de la televisión

El retiro de Ignacio Santos fue una noticia que sorprendió al país hace pocas semanas, luego de décadas de trayectoria en Telenoticias, donde se consolidó como una de las figuras más reconocidas del periodismo televisivo costarricense.

Ahora, según lo que mostró Nancy Dobles, el periodista disfruta de una etapa más tranquila, lejos de los reflectores y del ritmo diario de la televisión.

Ignacio Santos disfruta de una escapada a la playa tras su retiro de Telenoticias. (Tomada de Instagram/Tomada de Instagram)

Nota realizada con ayuda de IA