Muestran cómo luce Tía Florita previo a cumplir 99 años y simplemente no se puede creer (Video)

A pocos días de llegar a los 99 años, la querida chef Tía Florita recibió varios chineos que la dejaron lista y radiante para celebrar una fecha muy especial.

Doña Flora Sobrado Rothe cumplirá años el próximo 23 de marzo y, como parte de los preparativos para esa ocasión, decidió darse una visita al estilista esta misma semana.

Tía Florita es una de las figuras más queridas de la televisión costarricense de los últimos 50 años. Fotografía: Cortesía Tía Florita. (Facebook/Facebook)

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La creadora del recordado programa Cocinando con Tía Florita fue muy consentida en el salón JK Studio, donde compartieron en redes sociales todos los detalles de lo que le realizaron.

“Vivimos un momento realmente especial en JK Studio. Tuvimos el honor de recibir a la querida chef Tía Florita, un ícono de la gastronomía costarricense, quien se está preparando para celebrar sus 99 años este próximo 23 de marzo. Fue un verdadero privilegio consentirla y prepararla para una ocasión tan importante”, publicaron en el Instagram del salón.

En el mismo posteo también detallaron cada uno de los cuidados que le realizaron a la chef para resaltar su belleza natural.

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“Realizamos una perfilación completa de su rostro con técnicas profesionales: trabajamos sus cejas, aplicamos tonos cálidos en sus ojos para resaltar su mirada, definimos contorno y mandíbula, y colocamos pestañas postizas 100% naturales para darle un acabado elegante y delicado”, especificaron.

Así se alista Tía Florita para sus 99 años

En cuanto a su cabello, también le hicieron tinte, highlights y el clásico corte de pelo que ha caracterizado a la también empresaria durante muchos años.

Quienes la atendieron aseguraron que uno de los momentos más bonitos fue ver la reacción de la chef al final del proceso.

“Verla sonreír al final del proceso fue lo más lindo. Nos llena de orgullo haber sido parte de su preparación para celebrar casi un siglo de vida. Gracias, Tía Florita, por confiar en nosotros. ¡Está hermosa y lista para su gran celebración!”, agregaron en la publicación.

Tía Florita luce bellísima y radiante rumbo a sus 99 años. (Instagram/Instagram)

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Además de llegar bellísima a sus 99 años, Tía Florita también mantiene un buen estado de salud, algo que ella misma confirmó recientemente en una entrevista con La Teja.