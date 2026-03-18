Nancy Dobles se topa con excompañero de A Todo Dar y su reacción no pasó desapercibida

Nancy Dobles compartió el reencuentro en sus redes sociales. (Instagram/Instagram)

La presentadora Nancy Dobles vivió un momento inesperado que terminó sacándole más de una sonrisa.

Y es que se reencontró con un excompañero de A Todo Dar, algo que no dudó en compartir con sus seguidores en redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, Dobles publicó una fotografía en la que aparece junto a Carlos Andrés Vargas, quien también formó parte del recordado espacio televisivo, y la pequeña hija de él.

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“Qué hermosa sorpresa encontrarme con mi querido compañero de A Todo Dar”, escribió la presentadora junto a la imagen, en la que ambos aparecen sonrientes.

Nancy Dobles compartió el momento en Instagram. (captu/captura)

El reencuentro no quedó solo en la foto, ya que Dobles también contó que aprovecharon el momento para compartir y dar un paseo por el parque junto a la niña.

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El gesto fue bien recibido por sus seguidores, quienes destacaron la cercanía y el cariño que aún se mantienen entre quienes formaron parte del programa, pese al paso de los años.

Sin duda, el momento les permitió recordar viejos tiempos y revivir anécdotas de una de las producciones más queridas de la televisión nacional.