Teleguía Farándula

Nancy Dobles se topa con excompañero de A Todo Dar y su reacción no pasó desapercibida

La presentadora compartió el emotivo reencuentro en redes y recordó con cariño su paso por el recordado programa

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
Nancy Dobles
Nancy Dobles compartió el reencuentro en sus redes sociales. (Instagram/Instagram)

La presentadora Nancy Dobles vivió un momento inesperado que terminó sacándole más de una sonrisa.

Y es que se reencontró con un excompañero de A Todo Dar, algo que no dudó en compartir con sus seguidores en redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, Dobles publicó una fotografía en la que aparece junto a Carlos Andrés Vargas, quien también formó parte del recordado espacio televisivo, y la pequeña hija de él.

LEA MÁS: Experiodista de Teletica revela la verdad sobre su salida del canal: “Era mi trabajo soñado”

“Qué hermosa sorpresa encontrarme con mi querido compañero de A Todo Dar”, escribió la presentadora junto a la imagen, en la que ambos aparecen sonrientes.

Nancy Dobles
Nancy Dobles compartió el momento en Instagram. (captu/captura)

El reencuentro no quedó solo en la foto, ya que Dobles también contó que aprovecharon el momento para compartir y dar un paseo por el parque junto a la niña.

LEA MÁS: Exfigura de Repretel recibió una insólita propuesta de seguidor

El gesto fue bien recibido por sus seguidores, quienes destacaron la cercanía y el cariño que aún se mantienen entre quienes formaron parte del programa, pese al paso de los años.

Sin duda, el momento les permitió recordar viejos tiempos y revivir anécdotas de una de las producciones más queridas de la televisión nacional.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
nancy doblesA todo darCarlos andrés Vargas
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.