Exfigura de Repretel recibió una insólita propuesta de seguidor

Un seguidor le insistió a una exfigura de Repretel con una extraña e increíble propuesta que le hizo a través de un mensaje privado de Instagram.

El blanco del insólito “negocio” fue el modelo Kevin Mora, recordado atleta exparticipante del programa de Repretel, Guerreros, y fichaje de la televisión guatemalteca para su versión de Combate.

Kevin Mora es un reconocido modelo costarricense. Fotografía: Instagram Kevin Mora. (Instagram/Instagram)

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El mensaje que sorprendió al modelo

Mora compartió este martes un pantallazo de lo que le propuso la persona y que, por la reacción pública que tuvo, le causó mucha gracia.

“Kevin, yo te quería proponer algo. No me puede vender una foto de la planta de sus pies”, pidió el seguidor a la exfigura de canal 11.

Ese primer mensaje se lo envió el 3 de marzo cerca de las 8:30 de la noche, según se evidencia en la captura que publicó Kevin.

La insistencia del seguidor

Tres horas después de ese mismo día, la persona le envió a Kevin un emoticón de las manitas en oración como suplicando aceptar el negocio.

Ante la falta de respuesta, el 10 de marzo en la mañana, Kevin volvió a recibir otro mensaje de la misma persona.

“Kevin, no me respondiste nada. ¿De eso no podemos negociar?”, preguntó esa ocasión.

Kevin Mora participó en la versión guatemalteca de Combate.

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La reacción que hizo reír a todos

Este martes, Kevin mostró públicamente el mensaje y en las historias de Instagram les preguntó a sus seguidores si aceptaba la propuesta; eso sí, le dio un tono cómico al asunto.

“¿Le vendemos un par? Los yuyos van gratis”, respondió el galán, quien aparece en múltiples anuncios publicitarios, tanto en vallas como en televisión.

Usted, ¿qué le recomendaría a Kevin?