Farándula

Exfigura de Repretel sorprende al confesar que Natalia Rodríguez es su “crush”

Modelo fue parte del programa Guerreros y también integró la versión guatemalteca de Combate

Por Manuel Herrera
21/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #2. Estudio Marco Picado. Fotografía: Lilly Arce.
Natalia Rodríguez es una de las presentadoras más populares de la televisión costarricense. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/LILLY ARCE)

Un exfichaje de Repretel confesó este sábado la atracción que siente por Natalia Rodríguez.

Se trata del modelo Kevin Mora, quien participó en el programa Guerreros de Repretel y también fue parte de la versión guatemalteca de Combate.

Mora hizo la revelación este sábado al compartir las respuestas de una serie de preguntas que le hicieron en las últimas horas en la cajita de Instagram.

“¿Quién es tu ‘crush’ tica?”, le consultaron al galán.

Kevin no lo pensó dos veces y respondió: “Natalia Rodríguez, por siempre”.

Natalia Rodríguez.
Kevin Mora es el galán que confesó, este sábado, sentir atracción por Natalia Rodríguez. Fotografía: Instagram Kevin Mora. (Instagram/Instagram)

Él incluso etiquetó a la presentadora de Teletica, quien hasta el momento no se ha pronunciado tras la revelación de Kevin.

Hay que recordar que Naty está casada desde el 29 de febrero del 2020 con el médico Emilio Garro de quien, por cierto, está enamoradísima. Antes de que alguno vaya a pensar mal.

El admirador de Naty, por su parte, dio a conocer que está soltero y destacó que le gustan las mujeres sinceras y auténticas.

Natalia Rodríguez.
Kevin Mora hizo la revelación sobre Natalia Rodríguez entre este montón de preguntas que respondió. Fotografía: Instagram Kevin Mora. (Instagram/Instagram)

¿Qué significa ser el ‘crush’ de alguien?

“Crush” es una palabra muy usada por jóvenes para referirse a la atracción que siente por alguien, muchas veces el término tiene una connotación de “amor platónico”.

Un artículo publicado por el diario español El Mundo, explicó así el uso que se le da a la famosa palabra en inglés.

“La expresión inglesa ‘have a crush on’ equivale a ‘estar enamorado de’. Cuando alguien comenta que acaba de tener un ‘crush’, se refiere a que ha sentido un flechazo. Si habla sobre su ‘crush’, está hablando sobre una persona que le gusta”, indicó esa publicación.

Kevin Mora participó en Combate Guatemala y fue parte de Guerreros de Repretel. Fotografía: Archivo LT.
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

