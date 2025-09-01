Natalia Rodríguez se dejó un recuerdo muy valioso de Sábado Feliz

Natalia Rodríguez nos contó lo que se dejó de Sábado Feliz. (Cortesía Natalia Rodríguez/La Nación)

Natalia Rodríguez se llevó más que risas del antiguo Sábado Feliz; la presentadora confesó que salió del programa con un objeto muy especial y que atesorará por siempre.

Rodríguez le contó a este medio que todos los artículos del set fueron regalados, donados o incluso almacenados en una bodega en Pavas, por si Canal 7 necesita utilizarlos en el futuro.

LEA MÁS: Natalia Rodríguez nos contó la verdadera razón por la que renunció a Sábado Feliz

“El día que terminamos de grabar había que repartir todo lo del set, porque ese día había que sacar todo lo de Sábado Feliz, mandarlo a bodega o que Mauricio Hoffman se lo llevara, porque todo lo que había en el programa era una coproducción de don Nelson, y ahora el nuevo Sábado Feliz sí es del canal”, comentó.

LEA MÁS: Natalia Rodríguez mostró detalles ocultos de la segunda temporada de Mira quién baila

Natalia Rodríguez se dejó las letras principales de Sábado Feliz. (Cortesía para la Teja) (Natalia Rodríguez/Natalia Rodríguez)

La presentadora expresó que, en cuanto vio el rótulo principal del canal (el de colores), le preguntó a Mauricio qué pensaba hacer con él, y al escuchar que iba a mandarlo a la basura, no dudó en reaccionar.

“Le dije: ‘¿Cómo lo va a botar, Mauricio?’”, detalló, contando que decidió quedárselo y ahora lo tiene en su casa.

La guapa manifestó que aún no sabe en qué lugar colocará el rótulo, pero aseguró que en algún espacio especial lo va a acomodar.

Natalia Rodríguez se dejó la caratula de la última piñata. (Cortesía para la Teja) (Natalia Rodríguez/Natalia Rodríguez)

Pero eso no fue lo único que se llevó Nati del programa. La querida creadora de contenido también se quedó con la figura de la última piñata, donde salía Mau, don Nelson y ella.

“La carátula de la piñata me la dejé yo, porque de verdad es muy hermosa”, comentó.

No cabe duda de que Nati se quedó con uno de los objetos más simbólicos del programa, el cual fue testigo de todos los momentos lindos que se vivieron en este espacio.