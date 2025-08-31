¿Dónde quedó todo lo del set de Sábado Feliz? Esto fue lo que pasó con cada artículo

Así fue el último Sábado Feliz. (Cortesía/Cortesía)

Tras el final del viejo Sábado Feliz, dirigido por Nelson Hoffmann, quien falleció en junio, y cuya última emisión fue el 30 de agosto, muchos se preguntan qué pasó con los juegos, estructuras y elementos tan icónicos del programa.

Pues bien, ya sabemos qué hicieron con ellos… y la respuesta sorprenderá a más de uno.

“El día que terminamos de grabar había que repartir todo lo del set, porque ese día había que sacar todo lo de Sábado Feliz, mandarlo a bodega o bien que Mauricio Hoffmann se lo llevara, porque era una coproducción de don Nelson, no era algo del canal”, contó Natalia Rodríguez.

Varios de los juegos del programa fueron donados. (Cortesía Natalia Rodríguez/La Nación)

La presentadora explicó que los artículos se repartieron entre los miembros del equipo. Por ejemplo, Mauricio se llevó la máquina de humo, y otro compañero, unas luces LED. Todo fue distribuido ese día.

Mauricio incluso donó las alfombras, ya que se las pedían prestadas a Sábado Feliz, y las estructuras se guardaron en una bodega en Pavas, por si el canal llegará a necesitarlas en el futuro.

Si usted ve el programa ¡Qué Buena Tarde!, no se extrañe si aparece el juego de las pega bolas en el set, ya que fue uno de los que le donaron al espacio vespertino.

“Casi que todos los juegos se le donaron a ¡Qué Buena Tarde!, porque en el nuevo Sábado Feliz no los van a usar”, comentó Natalia.

Así fue el último Sábado Feliz. (Cortesía Natalia Rodríguez/La Nación)

La querida presentadora agregó que muchos de los juegos los verán ahora en el programa donde ella también participa como conductora.

“Se van a usar juegos reestructurados, pero serán los mismos”, dijo.

Recordemos que el nuevo Sábado Feliz ahora es una producción que pertenece por completo a canal 7.