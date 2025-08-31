Teleguía Farándula

Mauricio Hoffmann y Natalía Rodríguez le cumplieron un deseo a Nelson Hoffmann en aniversario de Sábádo Feliz

Mauricio Hoffmann y Natalia Rodríguez celebraron llenos de nostalgia los 25 años de Sábado Feliz

Por Hillary Chinchilla Marín
Natalia Rodríguez y Mauricio Hoffmann hicieron realidad el deseo que Nelson Hoffmann quería para el aniversario de Sábado Feliz.

Hoy Sábado Feliz celebró su 25 aniversario con un fiestón donde Maty y Mau fueron los protagonistas y donde intentaron hacer todo tal y como lo quería don Nelson.

El productor chileno falleció el mes anterior en medio de los preparativos del aniversario de su programa, que también sería su jubilación, y aunque la vida no le permitió estar presente, su hijo y Naty lo honraron en todo momento.

El programa tuvo de todo un poco, invitados especiales como Los Pirulos, una comparsa, al cantante Gregory Cabrera, mucha música y saludos especiales, algo digno de uno de los espacios más queridos del país.

Al final cantaron su cumpleaños con un lindo queque decorado con los colores del canal y una foto que el propio Nelson pidió en su momento.

“Este queque tan especial y hermoso que don Nelson quería que estuviéramos en él los tres, por eso es que está la fotografía de los tres juntitos ahí. Esa foto es de la celebración de nuestro 15 aniversario y él la escogió. Lo quería con muchos colores porque a él le encantaban”, contó Natalia.

Al final de todo hubo hasta piñata y aunque todos querían romperla, Nati aclaró otra petición del chileno.

“Don Nelson dejó indicaciones exclusivas para esa piñata, él dijo que quería uno donde saliéramos los tres, pero no quería que le pegaran en la cara”, contó.

Natalia RodríguezSábado FelizNelson HoffmannMauricio Hofmann
