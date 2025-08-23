Teletica calienta el nuevo Sábado feliz con este anuncio que hizo Mimi Ortiz

Mimi Ortiz será presentadora del nuevo Sábado feliz de Teletica. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

A días de que Sábado feliz cierre un ciclo de 25 años para iniciar una nueva era, Teletica calienta el nuevo programa con un anuncio que hizo Mimi Ortiz.

El programa de canal 7 cambiará totalmente a partir del 6 de setiembre, cuando saldrá al aire con nueva imagen gráfica, concursos y caras, entre ellas la de Mimi, quien será presentadora.

La modelo y exparticipante de Mira quién baila publicó este viernes en sus historias de Instagram un llamado al público que hace la nueva producción del programa de Teletica.

“Chicos, los que quieran ir a participar al programa a los juegos, pueden escribir a este WhatsApp”, escribió la macha.

El número que dio es el 6399-9992 y sugirió a la gente no perderse de los juegos y premios con que los sorprenderán en esta nueva temporada de Sábado feliz.

Mimi Ortiz invitó a la gente a sumarse al nuevo Sábado feliz. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

Mimi compartió con esa información una imagen en la que aparece el nuevo logo del programa y fotos de algunos nuevos integrantes: ella, Johnny López, Alejandra Portillo y Mauricio Hoffmann, quien se mantendrá en el espacio que produjo por casi 25 años su papá, Nelson Hoffmann.

El último programa de Sábado feliz con el formato de don Nelson, quien murió recientemente, se transmitirá el sábado 30 de setiembre. Ese día, Natalia Rodríguez, le dirá adiós al espacio sabatino de concursos.