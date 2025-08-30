Natalia Rodríguez contó cómo fue su salida de Sábado Feliz: “Ese último día fue terrible”

Natalia Rodríguez se despidió de Sábado Feliz3 (Cortesía/Cortesía)

Natalia Rodríguez, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, recordó su emotivo último día en Sábado Feliz.

La presentadora nos compartió los sentimientos que la invadieron al despedirse de un programa que marcó su carrera, revelando cómo vivió ese momento tan especial y cargado de nostalgia, ya que fue el lugar donde trabajó por 13 años.

Recordemos que en enero de este año, Rodríguez puso su renuncia al espacio sabatino, pero hasta este 30 de agosto se despedía del último programa, el cual fue muy especial para ella y sus compañeros, ya que estaba planeado antes de que falleciera el productor del programa, Nelson Hoffmann, el pasado 26 de junio.

Natalia Rodríguez dejó Sábado Feliz. (redes/Facebook)

El último programa de Sábado Feliz se grabó el pasado viernes.

“Ha sido el programa más difícil que he hecho en mi vida; ese último día fue terrible. Yo pensé que el homenaje de don Nelson me había costado, pero me costó este último Sábado Feliz.

“Fue demasiado porque era todo. Se murió Nelson, yo abandono el programa y a Mau; era demasiado. Yo ese día llegué bien al set, tranquila, pensé que había llorado todo lo que tenía que llorar, pero cuando llegué al set y vi la piñata, me jodí, porque era de Nelson, Mau y yo”, comentó.

La pelinegra confesó que este último programa fue más que especial, ya que antes de fallecer lo planearon para celebrar los 25 años que cumplió el espacio este 15 de agosto.

Nati Rodríguez expresó que este programa fue muy dificíl para ella.Instagram

“Yo nunca había planeado un programa, y este, el productor (Nelson Hoffmann) lo planeó conmigo, porque un día antes de que muriera, me llamó para decirme que no me fuera del programa, pero le dije que sí. Me insistió que me fuera el 31 de agosto, pero le dije que en agosto iba para armar el programa de aniversario y, como no le gustaba nada de eso, le metí la idea de la fiesta para la gente en la casa y al final accedió”, dijo.

Mauricio Hoffmann y Natalia Rodríguez una relación de amistad muy bonita. (Instagram)

Nati detalló que en ese momento estaba Crisy Vargas, y empezó a escribir las ideas de Nelson y ella.

“En ese escrito estaba planeado el tema de la piñata. Don Nelson la quería con el logo del programa, pero al final lo convencí de salir los tres. Yo también sabía que esa era una manera de despedirse, porque él no quería hacer nada del programa.

“Al final, el queque lo pidió con colores, y salimos los tres. Con el tema de los artistas, dijo que todos iban a querer ir, pero era un compromiso, por lo que le dije que escogiera dos, y pensó en Gregory Cabrera y Rina Vega, porque siempre estuvieron para él”, comentó.

Rodríguez detalló que en este último programa también se incluyeron Los Pirulos, y hasta hubo comida, algo que nunca antes había pasado.

“En este último programa hubo dos juegos, pero era más de celebración. Se invitaron a dos de las televidentes más fieles para que hicieran la carrera Palí, pero fue también una despedida”, agregó.

Para Nati grabar este formato no fue nada fácil, ya que pasó llorando de 9 de la mañana hasta el mediodía; de hecho, tuvieron que hacer pausas para que tomara aire y se tranquilizara.

“Para Mau también fue muy difícil; al verme tan mal, se contuvo un poco más. Entonces me ayudó, pero también tuvo su momento para que respirara, saliera del set y volviera a seguir. Los concursos yo los empiezo; en cámaras no se ve, pero me bajan las lágrimas mientras estoy hablando, y mientras estaba con los concursantes, ellos me veían y yo estaba llorando”, dijo conmovida.

Crisy ahora continúa en Quién Quiere Ser Millonario, pues ya no será parte de la producción de Sábado Feliz, pero de igual manera, está muy contenta y feliz, reveló su ahora excompañera.

“Está aprendiendo cosas nuevas del programa y ahora tiene compañeros, algo que es nuevo para ella porque nunca los ha tenido.

Recuerdo que siempre estaba en la oficina con don Nelson encerrada, y ahora llevará una nueva etapa en su vida. A Mau también le deseamos todos los éxitos en el programa que ahora viene cargado de cosas bonitas”, manifestó

Nati expresó que se iba satisfecha del programa por todo el trabajo que se hizo a lo largo de los años; de hecho, le confesó a Crisy y a Mau que a don Nelson le hubiera encantado este último.

“Le hubiera encantado porque fue tal cual como lo visualizó en su cabeza. Es que fue muy diferente, nunca se había hecho algo de fiesta; de hecho, siempre que celebrábamos algo era en el último bloque, cantábamos cumpleaños, era rápido y nos íbamos, pero estoy segura de que le hubiese encantado estar ahí sentado viéndolo. Yo sé que él, ese día, estaba ahí con nosotros, yo lo sé, todos lo sentíamos y fue muy lindo”, concluyó.