Experiodista de Teletica revela la verdad sobre su salida del canal: “Era mi trabajo soñado”

A dos años de su salida de Teletica, la periodista Michelle Naranjo reveló la verdad detrás de aquel momento.

Naranjo anunció en marzo del 2024 que un mes antes había renunciado a canal 7, donde trabajó como periodista del sitio web de Teletica.

Michelle Naranjo trabajó en Teletica hasta marzo del 2024. Fotografía: Instagram Michelle Naranjo. (Instagram/Instagram)

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Una decisión muy difícil

Este martes, a la cuñada de Laura Ortega le preguntaron sobre su decisión de dejar la empresa y ella no se anduvo por las ramas al responder.

“Esta pregunta toca fibras sensibles porque sí, era mi trabajo soñado y sí, fue una decisión MUY difícil de tomar que si no me hubiese convertido en mamá probablemente nunca la hubiese tomado”, dijo Michelle.

La maternidad cambió todo

Naranjo se convirtió en mamá el 7 de setiembre del 2023 y su renuncia a canal 7 la presentó cuando su primogénito, Fernando, tenía alrededor de seis meses de nacido.

Michelle Naranjo trabajó como periodista en el sitio web de Teletica. Fotografía: Instagram Michelle Naranjo.

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“En su momento, cuando renuncié, lo hice porque tenía una nueva oferta laboral que me permitía disfrutar mucho más de Fernando que tenía como 6 meses de nacido y como mamá, personalmente en ese momento quería más ser mamá que profesional”, agregó.

¿Se arrepiente de su decisión?

La periodista también fue sincera respecto a si se arrepiente o no de esa decisión.

“¿Me arrepiento? No, porque aunque hoy en día jamás renunciaría a una empresa como Teletica para irme a la otra ‘empresa’; pues no estaría donde estoy. Así que abrazo cada momento que me trajo al hoy”, finalizó.

Michelle Naranjo fue clara sobre su salida de Teletica en el 2024. Fotografía: Instagram Michelle Naranjo. (Instagram/Instagram)

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