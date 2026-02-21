Experiodista de Teletica pasa complicado momento por horrible accidente que sufrió su esposo

La experiodista de Teletica, Michelle Naranjo, atraviesa un momento complicado luego del accidente que sufrió su esposo, Gustavo Ortega, al parecer durante una competencia automovilística.

Ortega, piloto de automovilismo y hermano de Laura Ortega, participa con frecuencia en torneos locales e internacionales de ese deporte de motor, por lo que el suceso habría ocurrido en uno de esos eventos.

Aunque ni Michelle ni Gustavo han brindado mayores detalles sobre lo ocurrido, el joven dejó ver en un video publicado este sábado que se encuentra “de baja” tanto en su trabajo como en el deporte, mientras se recupera en cama de los fuertes golpes sufridos.

Michelle habló con cautela sobre el accidente

Ante las múltiples preguntas en Instagram, Michelle decidió referirse al tema de forma sutil y dejando claro que no todos los comentarios llegan con la misma intención.

“Casi todas las preguntas son sobre lo que le pasó a Tavi y no hemos hablado mucho al respecto porque no todos preguntan con las mismas intenciones; hay gente más preocupada por lo material que por el hecho de que tenemos la familia, a Dios gracias, completa”, escribió la también creadora de contenido.

La comunicadora aclaró que el accidente, que ocurrió días atrás, no dejó pérdidas materiales, pero que, de haber sido así, no sería lo más relevante para ellos.

“Lo material, hoy y siempre, será lo menos importante para nosotros”, afirmó.

Esposo de experiodista de Teletica se recupera de un accidente

“Hay días buenos y días malos”

Michelle confirmó que su esposo se encuentra estable y en proceso de recuperación, aunque el camino no ha sido sencillo.

“Hay días buenos y días malos, al final es algo de reposo y paciencia. A quiénes preguntan desde un buen lugar, se los agradecemos, sobre todo a quienes nos han puesto en sus oraciones”, destacó.

La situación ha implicado ajustes importantes en la dinámica familiar, especialmente en el cuidado de su hijo Fernando, de apenas dos años.

Cambios en la rutina familiar

La experiodista no ocultó que la nueva realidad ha sido agotadora, pues ahora debe asumir tareas que antes compartía con su esposo.

“No voy a mentir, sí ha sido muy agotador. Gus suele encargarse de muchísimas cosas de Fer, sobre todo a la hora que yo estoy trabajando, y pues ahora me toca a mí, mientras igual trabajo de 1-10 p. m., entreno, hago mis cosas de redes, sigo con todo lo de mi día a día.

“Pero no me quejo, en lo absoluto, feliz de tener a Gus en casa y ser yo quien lo cuida. ¡En la salud y en la enfermedad!”, mencionó.

Por ahora, la prioridad de la familia es la recuperación total de Gustavo Ortega, mientras agradecen las muestras de apoyo y continúan enfrentando este proceso con paciencia y fe.

