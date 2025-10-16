Experiodista de Teletica confesó por qué no se ha casado con hermano de Laura Ortega

Michelle Naranjo trabajó en Teletica hasta mediados de marzo del 2024. Fotografía: Instagram Michelle Naranjo. (Instagram/Instagram)

La experiodista de Teletica y creadora de contenido, Michelle Naranjo, dio a conocer la razón por la que no se ha casado con su pareja, Gustavo Ortega.

Naranjo y Ortega viven juntos desde hace cuatro años y son papás de Fernando, el único hijo que tienen, quien, recientemente, cumplió dos años.

LEA MÁS: A experiodista de Teletica le atacaron cruelmente a su hijito y a la culpable le dijo todo esto

Michelle Naranjo y Gustavo Ortega viven juntos desde hace cuatro años. Fotografía: Instagram Michelle Naranjo. (Instagram/Instagram)

Michelle explica cómo llama a Gustavo

En Instagram, a Michelle le preguntaron si ya se había casado con el hermano de Laura Ortega y, tras confirmar que no, contó el motivo por el que no han caminado al altar.

“No nos hemos casado”, dijo Michelle, quien explicó que llama a Gustavo su esposo porque “es más fácil que decir la persona con la que vivo hace cuatro años, que tengo un hijo y que estoy comprometida”.

“Demasiado trámite. Más fácil, mi esposo”, agregó, aclarando que no le molesta para nada que le pregunten sobre ese tema.

LEA MÁS: Experiodista de Teletica respondió a rumores de embarazo tras publicar simpática foto

¿Por qué Michelle Naranjo, experiodista de Teletica, no se ha casado?

No es noviazgo

La exfigura del canal del trencito confesó que no siente que su relación con Gustavo sea un noviazgo, como para decir que él es su novio.

“No nos hemos casado porque las bodas conllevan demasiado, con lo cual no estamos ahorita con ganas de lidiar. Lo único que nos preocupa o estresa de la boda es ponernos en regla con Dios, pero de ahí en fuera, nada más”, finalizó Michelle Naranjo.

LEA MÁS: Experiodista de Teletica dice que la vida que tiene jamás la imaginó