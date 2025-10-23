Experiodista de Teletica rompe en llanto: “Estoy soñando despierta”

Michelle Naranjo no aguantó las lágrimas de felicidad, nostalgia y agradecimiento. Fotografía: Instagram Michelle Naranjo. (Instagram/Instagram)

La experiodista de Teletica Michelle Naranjo, compartió este miércoles un momento lleno de emoción y alegría al mostrar su nuevo carro, un sueño que hoy se hace realidad.

Aunque sus lágrimas son de felicidad, también reflejan nostalgia, pues simbolizan una despedida de su primer vehículo y la reflexión sobre todo lo que vivió para llegar a este logro.

LEA MÁS: Experiodista de Teletica confesó por qué no se ha casado con hermano de Laura Ortega

Un sueño que se materializa

Michelle contó que la compra de su carro nuevo la llena de orgullo y gratitud, especialmente porque recuerda las dudas y miedos que tuvo hace tres años con su primer auto.

“Sigo sin asimilar. Aún recuerdo el miedo cuando tomé la decisión de comprar mi primer carro, esa montaña rusa de emociones y tantas preguntas sin respuestas”, confesó.

En 2022, la periodista dudó sobre si podía asumir la deuda de un carro nuevo, si el banco le financiaría y hasta se cuestionó si sería mejor uno usado.

LEA MÁS: A experiodista de Teletica le atacaron cruelmente a su hijito y a la culpable le dijo todo esto

Michelle Naranjo trabajó en Teletica hasta marzo del 2024. Fotografía: Archivo LT.

Coraje, fe y gratitud

Hoy, Michelle celebra que todas esas dudas quedaron atrás y que, gracias a su esfuerzo, determinación y fe en Dios, pudo estrenar su nuevo “bebé” sobre ruedas.

“El trabajo duro, el sentirse merecedor, el hacerlo aún con miedo pero con fe en Dios. Tener no solo un esposo, sino un compañero de equipo”, expresó Naranjo, quien está casada con Gustavo Ortega, hermano de Laura Ortega.

La periodista también se despidió de su primer vehículo, al que llamó Perlita, agradeciéndole por haberla hecho soñar en grande.

“Te voy a extrañar, Perlita, gracias por tanto. Me hiciste soñar en grande. Ahora a disfrutar el nuevo carro”, escribió emocionada.

LEA MÁS: Experiodista de Teletica respondió a rumores de embarazo tras publicar simpática foto

Más que periodista: mamá y creadora de contenido

Michelle Naranjo trabajó en canal 7, en el sitio web de Teletica, pero en marzo del año pasado renunció para dedicar más tiempo a ser mamá. Su hijo Fernando acaba de cumplir dos años.

Además, la comunicadora es una reconocida creadora de contenido y embajadora de marcas, lo que le ha permitido combinar su vida profesional con sus sueños personales.