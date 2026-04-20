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Keyla Sánchez llegó muy bien acompañada a Batalla de Karaoke e Ítalo Marenco la declaró cómo “la más pepiada”

La presentadora Keyla Sánchez sorprendió al llegar acompañada al programa y protagonizó un momento que no pasó desapercibido

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Por Hillary Chinchilla Marín

La presentadora Keyla Sánchez dio de qué hablar este domingo durante el segundo programa de Batalla de Karaoke, no solo por su participación, sino por llegar muy bien acompañada y protagonizar un momento que encendió la pantalla.

Un momento que no pasó desapercibido

Keyla Sánchez
Keyla Sánchez llegó acompañada al programa Batalla de Karaoke. (Instagram/Instagram)

Durante la transmisión, las cámaras captaron que Keyla no estaba sola. En su mesa se encontraban su mamá y su actual pareja, Felipe Muñoz, a quien ha mantenido con perfil bajo.

Aunque la presentadora no ha ocultado su relación, tampoco es común verla compartir contenido con él ni en redes sociales y menos en televisión nacional,klo que hizo que el momento llamara aún más la atención.

Él que la dejó , el presentador Ítalo Marenco, la puso en evidencia en plena transmisión.

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“Esta es para usted porque usted es la más pepiada”, le dijo, mientras le colocaba una cinta con ese mensaje.

Keyla reaccionó con una sonrisa, pero de inmediato las cámaras hicieron lo suyo y enfocaron a su pareja.

La aparición de Muñoz en el programa marcó uno de los pocos momentos en que la presentadora deja ver públicamente su relación.

Keyla Sánchez llegó acompañada al programa Batalla de Karaoke.
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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