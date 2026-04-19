Montserrat del Castillo está enamorada: así nos confirmó su relación

Montserrat del Castillo confirmó que está en una relación tras semanas de rumores.

La presentadora Montserrat del Castillo le rompió el corazón a más de uno al confirmar algo de lo que ya se venía hablando.

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Y es que en las últimas semanas han circulado varias fotos en redes sociales donde se le ve acompañada de un joven, lo que desató todo tipo de comentarios entre sus seguidores.

Muchos aseguraban que se le notaba feliz, tranquila y disfrutando de una nueva etapa, lo que hacía pensar que se estaba dando otra oportunidad en el amor.

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Ante el revuelo, este medio consultó directamente a la presentadora y ella no le dio vueltas al asunto: sí está en una relación.

La presentadora ha sido vista junto a un joven en distintas ocasiones.

Se dio una nueva oportunidad

Todo apunta a que Montserrat decidió abrir nuevamente su corazoncito, luego de un proceso personal importante.

Cabe recordar que en septiembre de 2025 confirmó su separación del chef mexicano Jhona Monroy, tras cinco años de matrimonio.

Ahora, todo indica que la presentadora está viviendo un momento distinto, en el que se le ve más relajada y disfrutando de su vida personal.