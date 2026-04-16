“Lo hice con miedo”: Montserrat del Castillo se lanza con pódcast donde hablará su historia más personal

Montserrat del Castillo se lanza con un pódcast donde hablará sin filtros de su vida. (Montserrat del Castillo/Instagram)

Si usted cree que a las figuras públicas todo les sale fácil, Montserrat del Castillo viene a demostrarle lo contrario.

La presentadora le contó a La Teja que está a punto de cumplir uno de sus sueños más importantes: lanzar su propio pódcast, (Entre dudas y fe) un proyecto que lleva cocinando desde hace cuatro años y que, según dice, no ha sido nada sencillo.

“Lo hice con mucho miedo, de cómo van a reaccionar o cómo la gente entiende lo que quiere entender”, confesó.

La presentadora confesó que tomó la decisión con miedo, pero con ganas de ayudar. En la foto María José Quesada compañera de Monse. (Montserrat del Castillo/Montserrat del Castillo)

Monse nos habló de su proyecto. Captura (Montserrat del Castillo/Montserrat del Castillo)

Usted puede buscar Entre dudas y fé en Instagram. Captura (Montserrat del Castillo/Montserrat del Castillo)

A pesar de ese temor, decidió dar el paso y abrir su corazón en un espacio donde, más allá del entretenimiento, busca generar acompañamiento real.

Un proyecto desde la experiencia

Del Castillo explicó que este pódcast nace desde lo vivido, desde las pruebas personales y con la intención de ayudar a otras mujeres que pasan por situaciones similares.

Según detalló, la idea no es exponer a nadie ni generar polémica, sino construir desde una mirada más consciente.

“El pódcast busca acompañar y sostener a otras mujeres… desde una perspectiva donde uno pueda responsabilizarse de lo que hace y entender que todo trae consecuencias”, explicó.

Además, reconoce que abrirse no es fácil, pero lo ve como una forma de crecimiento.

“Mostrarme vulnerable, pero fuerte a la vez, es parte de esto. Uno tiene que sentirse orgulloso de lo que logra, pero también de su pasado”, agregó.

Quiere crear comunidad

Uno de los pilares del proyecto será la sororidad, un valor que, según Montserrat, se ha ido perdiendo y que quiere rescatar con este espacio.

La primera temporada tendrá cinco episodios, en los que abordarán temas cotidianos que muchas mujeres viven, pero pocas se atreven a contar.

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Y no se quedará ahí. La presentadora adelantó que ya piensa en una segunda temporada donde incluso incluirá voces masculinas.

“Queremos crear también una comunidad de hombres que pasan por situaciones que no hablan. Es sanador cuando uno escucha que alguien más vive lo mismo y hay empatía”, comentó.

Un sueño que por fin ve la luz

El pódcast se estrenará en mayo y contará con un equipo profesional detrás, algo que tiene a la comunicadora llena de ilusión.

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“Me siento muy feliz, realizada. Es un sueño cumplido”, dijo.

Además, el proyecto lo comparte con su compañera María José Quesada, con quien también vivirá este proceso de contar historias reales, aprendizajes y experiencias de vida.