Se viene bebé: En De boca en boca darán una noticia que dejará a todos sorprendidos

En el programa De boca en boca dejaron a todo el mundo picado este lunes luego de soltar un bombazo que tiene a más de uno haciendo apuestas: “vamos a ser tíos”.
Para alborotar a los televidentes, enfocaron a las presentadoras Montserrat Del Castillo y María Fernanda León, quienes reaccionaron con caras de susto y sorpresa, mientras el productor Diego Piñar soltaba la bomba.
“Mañana vamos a hacer la revelación porque alguien de nuestro elenco está esperando bebé, así como lo escuchan”, dijo el periodista.
Sin embargo, en La Teja les ayudaremos a bajar un poco el suspenso porque sabemos que ninguna de las presentadoras es la futura mamá.
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Según nos contaron, la noticia la dará una de las periodistas del espacio, quien hace poco se enteró de su embarazo y decidió esperar un tiempo prudente antes de hacerlo público, siguiendo recomendaciones médicas.
Ahora sí, que corran las apuestas de cuál de ellas es.