¿Qué pasó con Nancy Dobles? Esta es la razón por la que no está en Buen Día

Nancy Dobles se encuentra de viaje en Estados Unidos. (Instagram/Instagram)

La ausencia de Nancy Dobles en el programa Buen Día desde el pasado viernes no ha pasado desapercibida y ha generado preguntas entre quienes siguen el espacio todas las mañanas.

La razón es mucho más relajada de lo que muchos pensaban: la presentadora se encuentra disfrutando de unos días de descanso fuera del país.

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De paseo por Estados Unidos

Dobles anda recorriendo Estados Unidos, específicamente las ciudades de Arlington y Washington, donde ha aprovechado para conocer varios sitios emblemáticos.

Entre los lugares que ha visitado destacan la tumba del soldado desconocido, así como zonas cercanas al Pentágono, puntos cargados de historia que forman parte de su experiencia durante este viaje.

La presentadora ha recorrido la ciudad de Arlington durante su paseo. (Instagram )

La tumba del soldado desconocido fue uno de los lugares que visitó. (Instagram /instagram)

Bien acompañada

En esta aventura no está sola, la figura de televisión viaja junto a su amigo Gonzalo Abarca, quien ha sido el encargado de guiarla en los distintos recorridos.

A través de sus redes sociales, Dobles ha compartido parte de su experiencia, mostrando detalles de los lugares que ha visitado y dejando ver que está disfrutando al máximo este descanso.

Por ahora, Nancy Dobles se mantiene alejada de las cámaras, recargando energía.