Kiki Berry le pide perdón a su mamá, Glenda Peraza, por locura que hizo en México

A Kianny Berry Peraza no le quedó más opción que pedirle perdón a su mamá, Glenda Peraza, luego de la impulsiva decisión que tomó durante un viaje en México junto a su nuevo novio.

La joven, de 23 años, aprovechó la aventura en el país azteca para hacerse tres tatuajes sin avisarle previamente a la reconocida expresentadora de televisión.

Kianny “Kiki” Berry hizo una locura en México por la que pidió perdón a su mamá. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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Kianny Berry sorprendió a Glenda Peraza

Todo quedó documentado en un video que la joven compartió en TikTok, donde confesó que a veces toca “tomar decisiones impulsivas”.

“Mami no tiene idea que me voy a hacer tres tatuajes”, reconoció Kiki, como le dicen de cariño.

La influencer contó que estaba especialmente emocionada porque se tatuó en el mismo lugar donde integrantes de Latin Mafia también se han hecho tatuajes.

“Estoy demasiado emocionada”, afirmó antes de iniciar el proceso.

"Perdón mami, te amo", dijo Kianny Berry tras locura que hizo en México

Estos fueron los tatuajes que se hizo Kianny

La joven decidió tatuarse una cruz, el número ocho y la palabra “gracias”, todos con significados muy personales.

“El primero es una cruz que representa mi fe y mi relación con Dios y es ese recordatorio de que Diosito siempre está conmigo”, explicó.

Sobre el tatuaje del número ocho, reveló que se lo hizo junto a su mejor amigo.

“El segundo me lo hice con mi mejor amigo, nos tatuamos un 8 porque es básicamente la fecha de cumpleaños de los dos y lo que hicimos fue darle vuelta para que pareciera un infinito y eso significa que nuestra relación de amistad es para siempre”.

Mientras tanto, el tatuaje de la palabra “gracias” tiene un valor emocional muy importante para ella.

“Desde hace unos años la gratitud se ha vuelto un mantra en mi vida y se los juro que desde que veo la vida con esta forma de gratitud, las bendiciones no han parado de duplicarse y lo escogí en la mano derecha para poder verlo siempre”, comentó.

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Así reaccionó Glenda Peraza al enterarse

Kiki también mostró el momento exacto en que le contó a su mamá sobre los tatuajes.

La reacción de Glenda Peraza dejó claro que la noticia no le encantó de entrada.

A Glenda Peraza no le hizo mucha gracia lo que hizo su hija en México. Fotografía: TikTok. (TikTok/TikTok)

“¡Tres! Ay no Kianny, pero ¿por qué? No se tatue mucho”, reaccionó Peraza.

Pese a la sorpresa de su mamá, Kiki aseguró que quedó encantada con el resultado final.

“Tienen un significado muy especial para mí. La vida a veces se trata de dejar de pensar tanto las cosas y simplemente vivir”, finalizó la influencer, quien terminó aplicando el famoso dicho de que “es mejor pedir perdón antes que pedir permiso”.

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