Farándula

Kiki Berry, hija de Glenda Peraza, acaba con el misterio y muestra por primera vez a su nuevo novio

Creadora de contenido confesó a mediados de abril que le había dado una nueva oportunidad al amor

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Por Manuel Herrera

Kianny Berry, la única hija de la reconocida presentadora Glenda Peraza, dejó atrás el misterio y este miércoles presentó públicamente a su nuevo novio.

La joven, conocida cariñosamente como Kiki, había confirmado semanas atrás que nuevamente estaba enamorada, aunque hasta ahora había mantenido completamente en privado la identidad de su galán.

Kiki Berry
Kiki Berry se mostró por primera vez con su nuevo galán. (TikTok/TikTok)

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El video con el que oficializó el romance

Fue por medio de TikTok donde Berry Peraza decidió mostrar por primera vez a su nueva pareja.

“La que más odia el fútbol se enamoró de un ‘fifas’ y ahora están llenando el álbum del mundial juntos”, escribió Kiki en la publicación.

En el video, ambos aparecen abriendo paquetes de postales del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 mientras comparten risas y momentos de complicidad.

Kiki Berry
Kiki Berry evidenció que está bien enamorada de su nuevo novio. (TikTok/TikTok)

Así confirmó que estaba enamorada

Aunque esta es la primera vez que muestra a su novio, desde abril pasado Kianny había confesado que le dio una nueva oportunidad al amor tras terminar su relación anterior con un joven llamado José Daniel.

El pasado 21 de abril, la hija de Glenda Peraza les contó a sus seguidores en Instagram que ya no estaba soltera.

“No estoy sola, soltera. Yo sé que me lo he tenido muy calladito, bien privado, pero ¿qué les puedo decir amiga? Estoy demasiado feliz y estoy disfrutando demasiado esta nueva historia”, expresó entonces.

Kiki Berry
Kiki Berry confesó que su novio es un aficionado al fútbol, algo que a ella no le hace nada de gracia. (TikTok/TikTok)

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Una historia que apenas comienza

En el reciente video de TikTok, Kiki y su nuevo enamorado se dejaron ver felices, cariñosos y muy conectados, pese a que, según ella misma ha dado a entender, la relación todavía está en una etapa muy reciente.

Por ahora, la joven no ha dado mayores detalles sobre quién es el muchacho que conquistó su corazón.

Hija de Glenda Peraza muestra por primera vez a su nuevo novio
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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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