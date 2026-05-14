Nuevo novio de Kiki Berry es un conocido cantante nacional de música urbana, vea quién es

Kiki Berry, hija de Glenda Peraza y Austin Berry, confirmó quién es su novio. (Kiki Berry/Instagram)

Kianny Berry Peraza, hija de la reconocida presentadora Glenda Peraza y del exjugador Austin Berry, dejó atrás el misterio y finalmente mostró públicamente quién es el hombre que le robó el corazón.

La joven, conocida cariñosamente como Kiki, sorprendió al compartir en su cuenta de TikTok un video junto a su nueva pareja, luego de varias semanas insinuando que nuevamente estaba enamorada.

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Aunque hasta ahora había mantenido en privado la identidad de su novio, ya sabemos de quién se trata.

El nuevo galán de Kiki es el cantante nacional Xeuz, artista que poco a poco se ha abierto espacio dentro de la escena urbana costarricense. El joven rapero, cuyo nombre real es Justin Torres Benavides, es vecino de Coronado y tiene 24 años.

Xeuz destaca por grabar temas como “Sangre”, “Vegeta” y “Bratz”, además tiene colaboraciones con otros artistas como Kavvo, Toledo, Deeikel y Gimario, nombres cada vez más fuertes dentro del género urbano en Costa Rica.

Kiki Berry mostró a su novio en un video de Tiktok. (TikTok/TikTok)

La relación salió oficialmente a la luz por medio de un video que ella acompartió donde aparecen abriendo sobres de postales del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 mientras comparten bromas y risas.

“La que más odia el fútbol se enamoró de un ‘Fifas’ y ahora están llenando el álbum del mundial juntos”, escribió Kiki en la publicación, dejando ver lo feliz que se encuentra en esta nueva etapa sentimental.

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En el video Kiki Berry se ve bastante enamorada. (TikTok/TikTok)

Desde hace algunas semanas, la hija de Glenda Peraza ya había contado a sus seguidores que estaba nuevamente enamorada, aunque sin revelar mayores detalles.

“No estoy sola, soltera. Yo sé que me lo he tenido muy calladito, bien privado, pero ¿qué les puedo decir amiga? Estoy demasiado feliz y estoy disfrutando demasiado esta nueva historia”, expresó en abril por medio de su Instagram.