Chef Daniel Vargas explotó contra un conocido deportista que le habría hecho bullying

Daniel Vargas no se dejó y respondió. (Instagram)

El reconocido chef costarricense Daniel Vargas alzó la voz en redes sociales tras ser víctima de bullying por parte de un conocido deportista. El cocinero no se quedó callado y denunció públicamente los comentarios ofensivos, generando una ola de apoyo en redes.

“Para los que me conocen saben que esto nunca lo hago, pero hoy aprovechó la situación para poner un tema relevante sobre la mesa. Veo en Instagram y veo este mensaje: “no vas a llegar “,”Loser” (perdedor), “falta de coraje”. Yo a esta persona no la conozco, nunca la he visto, no me importa censurar el nombre porque la verdad me vale un pepino, pero esto es bullying o ciberbullying como quieran llamarlo. Este tipo de mensajes ni cosquillas me hacen y tampoco me importan lo veo como un caso de estudio e incluso hasta podría ocasionar gracia.

Sin embargo, hay personas que realmente tienen su vida miserable y son infelices por culpa de personas como está (haciendo referencia al deportista). No sean como este tipo de personas, se los pido por favor, además lo que más me hace gracia es que si no le gusta lo que comparto, ¿para qué me sigue y pierde su tiempo escribiendo cosas negativas? No entiendo, y si lo hace conmigo, de fijo lo hace con alguien más”, inició diciendo el cocinero mientras se prepara para conquistar la cima del mundo: El Everest.

El atleta contó que la persona que le mandó los mensajes es un integrante conocido de un equipo de ciclismo que tiene patrocinadores, pero expresó que seguro se le olvidó que los tenía, ya que estos no solo apuestan al rendimiento deportivo sino también a la calidad humana.

Daniel Vargas volverá a subir el Everest. (Redes/Instagram)

“Me parece que a este muchacho se le olvidó. Si tienen algo negativo que decir, mejor quédense callados, no escriban nada, no digan nada, guárdenselo para ustedes. Si van a decir algo que sea constructivo y positivo, porque como dice la frase: ‘Si ayudamos a los demás, nos ayudamos nosotros mismos’.

Vargas le confesó a sus seguidores que le dio una respuesta a Mariano Lobo Protti (deportista) con el fin de que ellos también la puedan usar justamente cuando se topan con este tipo de personas en el camino.

“Y vos, más o menos, qué has hecho? Te pregunto esto porque las personas que no hacen nada, opinan mucho. Usualmente es porque son personas que no están conformes con ellas mismas y por eso intentan arrastrar hacia abajo a aquellos que están felices y cumpliendo sus sueños.

Daniel Vargas mandó un contundente mensaje.

Es una verdadera lástima que la miseria siempre intenta buscar compañía, sin embargo conmigo no la vas a encontrar.

Después de leer esto, por tu odio y rencor con la vida, lo más seguro me vas a escribir otro insulto, el cual te voy a responder de una vez para no perder mi valioso tiempo escribiéndote de nuevo...BENDICIONES y que seas feliz”, se leía en el mensaje.

Después del bochinche Vargas mostró otro mensaje que le llegó, pero positivo y cargado de buenas vibras.

El chef Daniel Vargas le respondió con todo a conocido deportista.

“Este tipo de mensajes sí que me causan cosas. Ustedes no se imaginan lo que me hace sentir estar aquí literalmente camino a un mierdero y que me escriban mensajes positivos, esos que sí construyen y es que a veces subestimamos el poder que tienen las palabras escritas o pronunciadas porque ellas tienen el poder de destruir y construir”, concluyó.