Daniel Vargas volverá al Everest, pero esta vez se compró un aparato que podría hacer la diferencia

Daniel Vargas intentará de nuevo este año llegar a la cima del Monte Everest. (Albert Marín)

Daniel Vargas intentará subir de nuevo hasta la cima del Everest, luego de que el año pasado no lograra llegar hasta los 8,849 metros de altura.

El chef y deportista hizo un pequeño cambio y se compró un aparato especial que podría hacer la diferencia en este segundo intento.

El prometido de la presentadora Shirley Álvarez tuvo que desistir en el 2024 porque, aunque le faltaba poco, le entró un virus respiratorio que por poco y lo mata.

- ¿Por qué decidió volverlo a intentar en tan poco tiempo?

La oportunidad se volvió a dar, todos los que conformamos el proyecto pasado quedamos muy contentos con los resultados y por eso se toma la decisión de volver.

Yo no tenía planeado que este año fuera a volver allá, pero bueno, las cosas se dan, las oportunidades se presentan, y uno decide si se toman o no. En este caso es un proyecto que me motiva mucho.

Daniel Vargas desiste de conquistar el Everest

- ¿Cuándo empieza este nuevo reto?

Estaré viajando a Nepal el 20 de abril. En mi preparación lo único que cambié con respecto al año pasado fue la manera de aclimatar, ya que en esta ocasión estoy utilizando una cámara hipóxica para dormir todos los días por seis semanas antes de irme.

LEA MÁS: A Daniel Vargas y Shirley Álvarez los echaron al agua con una noticia que consolida su amor

La logística allá también tendrá algunos cambios para evitar la espera tan larga en campamento base. Estos cambios los podrán ver en todo el contenido que estaré compartiendo por redes.

- ¿Y cómo funciona esa cámara?

Es una tienda que se coloca sobre la cama. Un motor inyecta aire desoxigenado. Uno la regula para simular la altura que uno desea. Se debe ir reduciendo el porcentaje de manera gradual para que el cuerpo se vaya adaptando a esas condiciones.

Así luce la cama de Daniel desde hace varias semanas, tras mandarse a traer la cámara hipóxica. (Redes/Instagram)

- ¿Le genera frío o algo así?

No, eso lo que hace es que reduce la concentración de oxígeno dentro de la tienda, simulando la misma concentración en condiciones de altura.

Por ejemplo, ya tengo varios días durmiendo simulando estar a 5.400 msnm (metros sobre el nivel del mar), como si estuviera durmiendo en el campamento base. Eso hace que el cuerpo se adapte y produzca más glóbulos rojos y aumente la capacidad o eficiencia de transporte de oxígeno.

Daniel Vargas ahora sí está listo para subir la cima del Everest

- ¿Y cómo dio con ese método?

Es un método muy conocido en el ámbito para mejorar el rendimiento y la aclimatación. Es muy seguro y eficiente. Aclimatar en montaña es lo más común; sin embargo, también tiene sus contras y sus riesgos. Además, de que podría llegar a ser más costoso.

Por otro lado, este método es más seguro. Incluso, las empresas más caras y con porcentajes de éxito más altos, ya sea en Everest e incluso Aconcagua y otras montañas, dentro de su paquete ofrecen una tienda hipóxica. Esto aumenta las probabilidades de éxito significativamente e, incluso, poder reducir el tiempo en montaña.

LEA MÁS: Daniel Vargas narró cómo fue la noche en el hospital después de bajar del monte Everest

- ¿Cómo la consiguió?

Esta máquina la logramos adquirir con la ayuda de uno de los médicos que me está ayudando, él con el técnico fueron los que vinieron a mi casa a instalarla.

Este método también lo utilizan los ciclistas y corredores top para aumentar su capacidad aeróbica previo a competencias, con resultados sumamente positivos.

La tuvimos que mandar a traer. Es la única en la país con esa capacidad. Hay otras con capacidades inferiores. Es una máquina top.

El chef y deportista Daniel Vargas también está haciendo sumergidas en hielo para aclimatar el cuerpo. (Redes/Instagram)

- ¿Y qué más ha estado haciendo para sentirse mejor físicamente y mentalmente?

Ejercicios funcionales, baños de agua fría, buena alimentación y mantener la mente ocupada (risas).

- ¿Esta vez va solo o lo acompañará alguien?

En esta ocasión voy solo.

LEA MÁS: Daniel Vargas reveló la peligrosa razón por la que no llegó a la cima del monte Everest

- ¿Se siente presionado mentalmente, por el hecho de que el año pasado no lo logró? ¿Cómo ha trabajado esa parte?

No, yo esto lo hago para mí, no para los demás. Llegar o no a la cima depende de muchas variables, yo voy muy bien preparado, espero que la montaña y el clima estén de nuestro lado.

- ¿Ha hablado con Ligia Madrigal, le ha pedido o dado algún consejo ahora que anunció que lo intentará de nuevo?

Hablado específicamente de este segundo intento no; sin embargo, tuve la oportunidad de realizar un conversatorio con ella y fue muy interesante compartir experiencias. Por otro lado, he conversado con Warner Rojas, quien muy amablemente me ha brindado sus consejos.

Su prometida Shirley Álvarez lo apoya mucho, pero esta vez no podrá acompañarlo. (Redes/Instagram)

- ¿Qué le ha dicho Shirley? ¿Cómo lo ha motivado para que siga así de positivo sabiendo que la va a dejar sola tanto tiempo otra vez?

Como pareja entendemos que tenemos sueños colectivos y sueños individuales. Ella ha sido un apoyo incondicional y ella sabe que apoyaré sus sueños de la misma manera.

- ¿Y su hija qué le ha dicho?

(Risas) Ella está más emocionada que yo.

- ¿Viaja el 20 de abril y cuál es el cronograma? ¿Qué hace los primeros días y cuándo arrancaría hacia la cima?

Salgo el 20 y llego el 22 a Kathmandú. Me quedo un par de días en la ciudad y luego subo en helicóptero hasta el campamento base. Estaré llegando aproximadamente el 25 (abril) al campamento base.

Hacemos rotación de campos en los últimos días de abril y luego esperamos a que se abra la ventana de clima para hacer el ataque a la cima, esto es en los primeros 15 días de mayo.

Daniel Vargas intentó en el 2024 subir el Everest, pero le dio una infección viral que lo hizo desistir en el ascenso. (Redes/Instagram)

- ¿Cómo se siente al saber que ya falta poco? Está tranquilo, ansioso, deseoso...

Estoy muy tranquilo, claro existe una emoción muy grande de volver; sin embargo, el sentimiento en esta segunda ocasión es muy distinta a la del año pasado, ya que ahora voy desde una posición de experiencia.

- ¿Va a contratar a los mismos guías del año pasado?

Sí.

- ¿Qué le dice la gente tras enterarse que lo intentará de nuevo?

El apoyo en mis redes es enorme. Es un proyecto el cual levanta mucho interés en las personas.